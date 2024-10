【別冊少年マガジン11月号】10月9日 発売価格:770円

講談社は、「別冊少年マガジン」11月号を10月9日に発売した。価格は770円。

今号では「100万の命の上に俺は立っている」が表紙と巻頭カラーで登場。TVアニメの主演声優である上村祐翔さんとアニメ版監督のお祝いコメントが掲載されている。

表紙

グラビア連載「アイドルと漫画」では、乃木坂46より井上 和さんと一ノ瀬美空さんが登場。「ブルーロック-EPISODE 凪-」をテーマとして掲載されている。Cカラーには今号が最終回となる「オリエント」の他、2025年にTVアニメ化する「姫騎士は蛮族の嫁」、「ブルーロック-EPISODE 凪-」が掲載される。

「アイドルと漫画」第2回

姫騎士は蛮族の嫁

オリエント

ブルーロック

この他、「アイドルと漫画」からQUOカードと直筆サインチェキが当たるプレゼントキャンペーンを実施している。

発送の際にサインが入る

「ブルーロック-EPISODE 凪-」がテーマ

