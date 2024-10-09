「江口寿史展」が11月9日より開催。約半世紀におよぶマンガとイラストレーションが集結！11月9日・10日は江口氏が来場し「ライブドローイング」を実施
【江口寿史展】
開催期間：11月9日～2025年1月12日
会場：福岡アジア美術館 7階企画ギャラリー
観覧料：一般1,500円、高大生900円、小中生500円
会期：11月9日(土)～2025年1月12日(日)
日時：11月9日(土)、11月10日(日)各日10時30分～15時30分
(C)2024 Eguchi Hisashi
開催期間：11月9日～2025年1月12日
会場：福岡アジア美術館 7階企画ギャラリー
観覧料：一般1,500円、高大生900円、小中生500円
福岡アジア美術館にて、11月9日から2025年1月12日まで「江口寿史展」が開催される。観覧料は一般1,500円、高大生900円、小中生500円。
「江口寿史展」は、漫画家・イラストレーターである江口寿史氏の50周年を前に開催される展覧会。約半世紀におよぶキャリアが生んだ、マンガとイラストレーションの傑作が集められ、その原点から現在までをたどる。
さらに、11月9日と11月10日は江口氏が来場し、「ライブドローイング」が実施される。また、「ライブドローイングの」ほかにも、会期中には関連イベントが行なわれる予定。
江口寿史氏
「君と僕の第三次世界大戦争的恋愛革命」CDジャケット(2005)
「野球女子」(2017)
「江口寿史展」概要
会期：11月9日(土)～2025年1月12日(日)
会場：福岡アジア美術館 7階企画ギャラリー
休館日：水曜日、年末年始（12月26日～2025年1月1日）
開館時間：9時30分～18時 ※金・土曜日は20時まで開館（最終入場は30分前まで）
観覧料：一般1,500円、高大生900円、小中生500円
ライブドローイング
日時：11月9日(土)、11月10日(日)各日10時30分～15時30分
会場：福岡アジア美術館7階アートカフェ
内容：作家による公開制作。大きなキャンバスに作品が出来上がる様子を見学できる。
(C)2024 Eguchi Hisashi