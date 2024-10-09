竹原ピストル、サッカー日本代表応援CMソング「見事的中！！予感的中！！」をリリース
竹原ピストルの新曲「見事的中！！予感的中！！」がリリースとなった。同楽曲はクレディセゾンのサッカー日本代表応援CMのテーマソングとして書き下ろされたもの。疾走感溢れるバンドサウンドとなっており、サポーターのチャントを想起させる“Go!!”のフレーズも印象的な楽曲となっている。
また、リリースに合わせてリリックビデオも公開。公開となったリリックビデオは、クレディセゾンのセゾンブルー、セゾングリーンの2色で描かれた空と芝生をベースに描かれており、同社が20年以上にわたってサッカー日本代表をサポートしてきた信念と、竹原が楽曲に込めた思いが表現されている。
【竹原ピストル「見事的中！！予感的中！！」リリース記念キャンペーン概要】
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Other/A018994/3.html
ライブ・イベント情報
12/6（金）千葉県 千葉ANGA
12/9（月）大阪府 なんばHatch
12/10（火）福岡県 DRUM LOGOS
12/12（木）愛知県 ダイアモンドホール
12/13（金）香川県 高松festhalle
12/16（月）東京都 Zepp DiverCity
12/17（火）新潟県 新潟LOTS
12/20（金）広島県 広島クラブクアトロ
12/26（木）北海道 PENNY LANE 24
12/27（金）宮城県 仙台PIT
12/29（日）青森県 青森Quarter
12/30（月）福島県 郡山HIPSHOT JAPAN
〈チケット情報〉
全自由席\5,000（税込、整理番号付き) ※東京・大阪公演のみ全席指定
■オフィシャル先行
受付期間：09/11(水) 18:00 〜 09/29(日) 23:59
受付URL: https://eplus.jp/pistol2024/
【詳細】
https://www.office-augusta.com/pistol/live.html
リリース情報
2024年10月9日リリース
ライブラリ追加予約：
https://jvcmusic.lnk.to/migototekityu-yokantekityu_pre
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