ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は寒い季節もあったかく着られる、「スヌーピー」デザインのボアブルゾンを紹介します!

ベルメゾン「スヌーピー」ボアブルゾン

価格:12,900円(税込)

サイズ:S・M・L・LL

仕様:前 中央ファスナー、両脇ポケット

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

寒さに負けない、あったかもこもこボアを使った、ベルメゾンの「スヌーピー」ボアブルゾン。

冬らしいおしゃれに取り入れたい、ボア素材を表に使ったブルゾンです☆

ニットの上からでも、ゆったり着やすいオーバーサイズ。

大きめの襟やベルト使いも、デザインのポイントです。

前裾には「スヌーピー」のネームが付いており、アクセントになっています!

背面には「チャーリーブラウン」と「スヌーピー」の刺繍をあしらった、かわいいらしいデザイン。

総裏地付きなので、袖通しもスムーズにできます。

ふんわりボア素材で、暖かく着られるアウターです☆

「スヌーピー」たちの刺繍やベルト使いがアクセントになった、あったかボア素材のブルゾン。

「スヌーピー」ボアブルゾンは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

