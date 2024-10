ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、かわいらしいキャラクターグッズも扱う、通信販売の「ベルメゾン」

今回は、お昼寝する「リトルミイ」に癒やされる「足入れビッグクッション」を紹介します!

ベルメゾン「ムーミン」足入れビッグクッション/リトルミイ

価格:5,490円(税込)

サイズ:約90×90×12(厚み)cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

お昼寝中の「リトルミイ」デザインがかわいい、ベルメゾンの「ムーミン」足入れビッグクッション。

大きな座布団と膝掛けが一体化したような、ボリュームのあるクッションで、下半身をすっぽり包んでくれます!

座面は、たっぷりの中わたが入っており、ふっくらとした座り心地です。

内側は、もこもこのボア素材を使っているので、あったかく使えます☆

愛らしいデザインに癒され、寒くなる季節のインテリアに取り入れたくなるクッションです!

下半身がすっぽり入る、ボリュームあるクッションに、お昼寝中の「リトルミイ」をプリントしたクッション。

「ムーミン」足入れビッグクッション/リトルミイは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

