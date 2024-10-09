µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼ÃÇÇ°¡×¤Ë¸½¼ÂÌ£¡Ä¡È¸µ¥¨¡¼¥¹¤È4ÈÖ¡É¤ÎÆ±»þÎ®½Ð¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡©
¡¡µð¿Í¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê34¡Ë¤¬Íèµ¨¡¢¤Ä¤¤¤Ë³¤¤òÅÏ¤ë¨¡¨¡¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÀ¤³¦ÀïÎ¬¤ò½Å»ë¤¹¤ëÌ¾ÌçµåÃÄ¤¬²¬ËÜ¤ËÇ®»ëÀþ¡ªÎ¾¼Ô¤Ï¡ÔÁê»×Áê°¦¡Õ¤È¤Î¾ðÊó¤â
¡ÖµåÃÄ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¸þ¤³¤¦¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡×¤È³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï4¾¡8ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï15¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.67¤ÈÉü³è¡£4Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎºÇÂ¿¾¡Íø¤È¾¡Î¨.833¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Á´À¹´ü¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¹¥À®ÀÓ¤Ç¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£MVP¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ¥²ó¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ìÌîµå¿Í¤È¤·¤¿¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤Ä¤±¤Æ¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¡Ë¹Ô¤±¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍÆÇ§»ÑÀª¡£µÈÂ¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤â¡¢º£µ¨¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ä¡¢µð¿Í¤Ç¤Î12Ç¯´Ö¤Î¸ùÀÓ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈà¤Î°Õ»×¤ÏÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö2Ç¯Áí³Û3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó45²¯±ß¡Ë¤«¤é3Ç¯4500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó67²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¹¥¾ò·ï¤òÄó¼¨¤¹¤ëµåÃÄ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Î¤À¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼êÁ´°÷¤¬´¿·Þ¥à¡¼¥É¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤¬¤¢¤ë¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê28¡Ë¤ÎÄ©Àï»þ´ü¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤µ¤ë¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¸øÁ³¤Î»ö¼Â¤â¡Ä
¡Ö²¬ËÜ¤ÏºòÇ¯12·î¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤Ç¡¢Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ÎÂÇ¿Ç¤òÃÇ¤ê¡¢¤¢¤¨¤ÆÇ¯Êð4²¯2000Ëü±ß¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£³¤³°FA¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇÃ»¤Ç2026Ç¯¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂÔ¤Äµ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¥ª¥Õ°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¡£µåÃÄ¤Ë¡Ø¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡Ù¤ä¡Ø¥¿¥¤¥È¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎÍÆÇ§¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¡£µåÃÄ¼óÇ¾¤Ï¤«¤Í¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡ØÄ¹Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÈÌ±°Õ¤¬¾ò·ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡Ù¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡²¬ËÜÏÂ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦3ÅÙ¡¢ÂÇÅÀ²¦2ÅÙ¡£º£µ¨¤ÏÌµ´§¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´»î¹ç¤Ç4ÈÖ¤òÄ¥¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£µåÃÄ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¿ûÌî¤¬ÅÅ·âÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Á°½Ð¤Î¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Öº£µ¨15¾¡¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÈÂÇ·â¥Á¡¼¥à2´§¤Î4ÈÖ¤¬Æ±»þ¤ËÊÆ¹ñ¤ØÎ®½Ð¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÂçÉý¤ÊÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤ÏÉ¬»ê¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ØÍèÇ¯¾¡¤Äµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¿ûÌî¤ÏFA¤À¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¹Ô¤±¤ë¡£µåÃÄ¤Ë»ß¤á¤ë½Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²¬ËÜ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇµåÃÄ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦Î©¾ì¡£¡Ø²¬ËÜ¤è¡¢Åö½é¤ÏÇ§¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿9·î28Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¡Ê²¬ËÜ¡ËÏÂ¿¿¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈºäËÜ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿²¬ËÜÏÂ¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¸øÁ³¤Î»ö¼Â¤È¤ß¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¼çË¤¤Îº£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ï¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤Ê²¬ËÜ¤È¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÁê»×Áê°¦¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÊÆµåÃÄ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤½¤ÎµåÃÄ¤Ï»°ÎÝ¼ê¤È°ìÎÝ¼ê¤ÎÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤¬¤¤¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢À¤³¦ÀïÎ¬¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾å¤Ç¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤½¤¦¤À¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£