制作したお面を装着して楽しめる！幻空堂「狐の嫁入り行列 〜お狐ハロウィン2024〜」

鹿児島にある狐のお面屋さん「幻空堂」では、制作したお面を装着して楽しめるハロウィンのイベントとして「狐の嫁入り行列 〜お狐ハロウィン2024〜」を、10月26日(土)27日(日)の夜に開催、鹿児島市の繁華街に位置する天文館通りを練り歩きます。

幻空堂「狐の嫁入り行列 〜お狐ハロウィン2024〜」

会場 :松原神社を出発後、天文館通りを通過、千石天神社にて折り返し

日程 :2024年10月26日〜10月27日

時間 :19:30〜20:30を予定(松原神社を19時半出発)

主催 :幻空堂企画

※見学は申し込み不要/無料ですが、通行人や店舗に配慮を行ったうえでご見学、撮影ください。

嫁入り行列は無料で見学可能。

■「幻空堂」とは

鹿児島市を中心に活動している狐のお面屋さんです。

狐面作家の女性「店主」と呼ばれる代表と「雄狐」と呼ばれる一本下駄を履いたアルバイトの男性の2人組で活動をしています。

今回の嫁入り行列イベントで全員顔につけているお面も、店主が視界を妨げずに眼鏡をかけていても着用できるよう形にこだわって3Dモデリング等を用いて制作、絵付けをしたのもです。

薩摩藩藩主の島津家は代々稲荷信仰であり、鹿児島には狐の伝承や伝統行事など古くからの文化が多く残っています。

“気軽に参加できる伝統行事があっても面白いのではないか”という思いと、“お面を購入してお面姿で出かける機会が欲しい”との声から、幻空堂を始めた2017年より毎年「狐の嫁入り行列イベント」開催しています。

右側 白無垢を着るのがお面作家の「店主」、左側が「雄狐」

2023年の参加者との集合写真

<イベントへの参列申し込み募集>

狐の嫁入り行列への参列申し込みの募集は、公式LINEにて行っています。

募集締切:2024年10月9日23時59分

参列者は公募したお客さん

参列募集概

