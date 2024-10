【PC版「レッド・デッド・リデンプション】10月29日 発売予定価格:未定

ロックスター・ゲームズは、オープンワールドアクション「レッド・デッド・リデンプション」のPC版を10月29日に発売する。価格は未定。

「レッド・デッド・リデンプション」は1900年代初頭のアメリカ西部を舞台にしたオープンワールド型のアクションアドベンチャーゲーム。2010年の発売以降、プレイステーション 4やNintendo Switchで移植版が展開されてきたが、今回はより美麗なグラフィックスでゲームを体験できるPC版が登場する。

PC版は最大144Hzのネイティブ4K解像度、ウルトラワイド(21:9)とスーパーウルトラワイド(32:9)に対応するモニターサポートや、HDR10のサポート、キーボードとマウスに完全対応など、PC固有の改良が追加。また、アップスケーリング技術NVIDIA DLSS 3.7とAMD FSR 3.0、NVIDIA DLSS フレーム生成、描画距離の調整、影の精密度の設定などもサポートされる。

PC版「レッド・デッド・リデンプション」では本編に加え、そのサイドストーリーを楽しめるゾンビホラー「アンデッド・ナイトメア」も同時収録される。

□ロックスター・ゲームズ「レッド・デッド・リデンプション」PC版のお知らせページ

Red Dead Redemption and Undead Nightmare coming to PC October 29.



With a host of PC-specific features, including native 4k resolution, Ultrawide and Super Ultrawide monitor support, and much more: https://t.co/EkAr9wn4ZL pic.twitter.com/0XsAIWrIJS