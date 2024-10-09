【miffy NaturalKitchen（ミッフィーナチュラルキッチン）】
2025年1月20月 発売予定
価格 1個：990円 BOX（8個入り）：7,920円

「miffy NaturalKitchen（ミッフィーナチュラルキッチン）」

　リーメントは、フィギュア「miffy NaturalKitchen（ミッフィーナチュラルキッチン）」を2025年1月20日に発売する。価格は1個が990円、BOX（8個入り）が7,920円。

　本製品は、ミッフィーが描かれた調理家電や調理器具、食べ物などをミニチュアサイズのフィギュアで商品化したもの。全8種類がラインナップしており、中身の分からないブラインドボックス仕様となる。

　なおBOXで購入すると特典でキッチンを表現することができるほか、「全種類のアイテムが揃います。」というシールが貼られているBOXについては全種類が封入されている。

「miffy NaturalKitchen（ミッフィーナチュラルキッチン）」

ラインナップ

焼きたてパンのいい香り 優しい甘さのにんじんジャム スパイスをひとつまみ たっぷりシロップをかけて ホカホカのにんじんシチュー よーくこねて伸ばして ゆったりコーヒータイム 朝はこんがりパン

Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bc, 1953-2025 www.miffy.com
※実際の商品と写真とは多少異なる場合がございます。