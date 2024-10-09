¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÇ¯Âå¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÌñ²ð¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡ÄÂà¿¦¶â2,500Ëü±ß¤Î61ºÐ¸µ¸øÌ³°÷¡¢Ç¯¶â¼õµëÁ°¤ËÍß¤ò¤«¤¤¤ÆÂçÃÑ¡£Æ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿¸µ¶ä¹Ô°÷¤ÎÌ¼¤Î¡È¤¢¤ëÃé¹ð¡É¡ÚCFP¤Î½õ¸À¡Û
¡ÖÎáÏÂ5Ç¯Âà¿¦¶â¡¢Ç¯¶âµÚ¤ÓÄêÇ¯À©»ö¾ðÄ´ºº¡×¡ÊÃæ±ûÏ«Æ¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¼Ô¤Ø¤ÎÊ¿¶ÑÂà¿¦¶â»Ùµë³Û¤ÏÌó1,878Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£Âà¿¦¶â¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤¬¼ê¸µ¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤Æ»¤ò¸í¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ï·¸åÇË»º¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄêÇ¯¤«¤é1Ç¯¸å¤Ë¡È¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É¸µ¸øÌ³°÷A¤µ¤ó¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÒÌîFP»öÌ³½ê¤ÎËÒÌî¼÷ÏÂCFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯Âà¿¦¤ËÉâ¤«¤ì¤ëÉã¡Ä¸µ¶ä¹Ô°÷¤ÎÌ¼¤¬¡ÈÃé¹ð¡É¤â
¸½ºß61ºÐ¤ÎA¤µ¤ó¡Ê¸µ¸øÌ³°÷¡Ë¤È2ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊB¤µ¤ó¡Ê¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¡Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤è¤½1Ç¯Á°¡¢A¤µ¤ó¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¤½¤Î½µËö¡¢±óÊý¤Ë½»¤à30ºÐ¤Î¤Ò¤È¤êÌ¼¡ÊC¤µ¤ó¡ËÉ×ÉØ¤¬¤ª½Ë¤¤¤Î¤¿¤áµ¢¾Ê¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿©»ö²ñ¤ÎºÇÃæ¡¢Éâ¤«¤ì¤Æ¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¦A¤µ¤ó¤Ë¡¢
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡Ä¡ÄÉâ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ï·¸å¤Î¤³¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤Í¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÁÀ¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤ª¶â¤È»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤¬´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤è¡¢¤¤Ã¤È¡£»ä¤âÄêÇ¯Âà¿¦Ä¾¸å¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë±Ä¶È¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×
¤È¡¢C¤µ¤ó¤¬¿¿·õ¤ËÃé¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£C¤µ¤ó¤Ï·ëº§¸å¡¢É×¤ÎÅ¾¶Ð¤òµ¡¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Éâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëA¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÍâ·î¡¢Âà¿¦¶â2,500Ëü±ß¤¬¿¶¹þ¤Þ¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¡¢¶ä¹Ô¤«¤éÂ£ÅúÉÊ¤ò¤â¤Ã¤¿±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¡ÊD¤µ¤ó¡Ë¤È¤½¤Î¾å»Ê¤¬¡¢A¤µ¤óÂð¤òË¬¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
D¤µ¤ó¤È¤½¤Î¾å»Ê¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤´ÄêÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
A¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¼¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤â¡¢C¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈD¤µ¤ó¤ÈC¤µ¤ó¤¬Æ±´üÆþ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¡£»×¤ï¤ºÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤ÎÄê´üÅª¤ËD¤µ¤ó¤¬²È¤òË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¡¢Ì¼¤Î¶ä¹Ô°÷»þÂå¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢C¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬¡£
C¤µ¤ó¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ä¹Ô¤«¤é¤Î±Ä¶È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©¡¡»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡©¡×
A¤µ¤ó¡Ö¤¢¤¢¡¢¤·¤«¤âD¤µ¤ó¤À¤è¡¢¤ªÁ°¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×
C¤µ¤ó¡Ö¤¢¤¢D·¯¡£¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤É¡Ä¡ÄÊÌ¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¿§¡¹¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Í¡×
C¤µ¤ó¤«¤é²þ¤á¤Æ¤¯¤®¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ã¤«¤êD¤µ¤ó¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢C¤µ¤ó¤ÎÃé¹ð¤òÏÃÈ¾Ê¬¤ËÊ¹¤Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
C¤µ¤ó¤ÎÏ¢Íí¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËË¬¤Í¤Æ¤¤¿D¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤Ë¤ä¤éÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£»×¤ï¤ºA¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¼Â¤Ïº£·î¤Î¿ô»ú¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤·¤Ð¤é¤¯´ó¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ü¤½¤Ã¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¤¢²¶¤¬Åê»ñ¤¹¤ë¤«¤é¡¢¼¡¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄêÇ¯¸å¡¢ÆÃÃÊ¼ñÌ£¤â¤Ê¤¯²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤A¤µ¤ó¡£°ìÊý¡¢ºÊ¤ÎB¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¡¼¥È¶Ð¤á¤Ç²È¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢A¤µ¤ó¤Ï²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢A¤µ¤ó¤ÏD¤µ¤ó¤È¤ÎÃÌ¾Ð¤¬Æü¡¹¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢D¤µ¤ó¤¬º£¸å¤âÄê´üÅª¤Ë²È¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¶½Ì£¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê»ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤À¡¢´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤Ë¡È¤´Ëþ±Ù¡É¤ÎA¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬
³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤È¤¤¤Ã¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍÂÃù¶â¤è¤ê¤â¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤Î¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Ï¡¢D¤µ¤ó¤«¤éÅê»ñ¤Î´ðËÜ¤òÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»ñ»º±¿ÍÑ¤Î´ðËÜ¡Û
¡Ä¹´ü´ÖÅê»ñ¤¹¤ë¡Ä¡Ä±¿ÍÑ¤·¤ÆÆÀ¤¿Íø±×¤òºÆ¤ÓÅê»ñ¤·¤Æ¡¢Íø±×¤¬Íø±×¤òÀ¸¤àÊ£Íø¸ú²Ì¤Ç»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ë
¢·è¤á¤¿¶â³Û¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤¿¶â³Û¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñÌÃÊÁ¤ÎÃÍÆ°¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¡¢¹ØÆþ²Á³Ê¤òÊ¿¶Ñ²½¤Ç¤¤ë
£Ê¬»¶Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¡Ä¡Ä1¤Ä¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¤À¤±Åê»ñ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Î³ô¼°¤äºÄ·ô¤Ê¤É¡¢ÃÍÆ°¤¤¬°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÍÞ¤¨¡¢°ÂÄêÅª¤Ê±¿ÍÑ¤¬ÌÜ»Ø¤»¤ë
¤½¤·¤ÆA¤µ¤ó¤Ï¡¢D¤µ¤ó¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤ÇÇ¯´ÖÅê»ñÏÈ240Ëü±ßÊ¬¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÇÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤È¤ÏÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¡¢Ëè·î10Ëü±ß¤º¤Ä¡ÊÇ¯´ÖÅê»ñÏÈ120Ëü±ß¡ËÀÑÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·¤Ï¡¢Åê»ñ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÁê¾ì´Ä¶¤ÎÄÉ¤¤É÷¤â¤¢¤êÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤Ç¡¢Ìó1¥õ·î¸å¤Ç¤ª¤è¤½1¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¿¤Ã¤¿1¥õ·î¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÁý¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Ï¤¸¤á¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
À®¸ùÂÎ¸³¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç½ù¡¹¤ËÅê»ñ¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¸ÄÊÌ³ô¤Ë¤âÅê»ñ¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿A¤µ¤ó¡£ÁáÂ®D¤µ¤ó¤ØÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¸ÄÊÌ³ô¤ÎÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê¤ª´«¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
D¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¶á¤¯¤Î¹ñÆâÂç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î»ÙÅ¹¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¸ýºÂ¤ò³«Àß¡£º£²ó³«Àß¤·¤¿¸ýºÂ¤ÏNISA¤È°ã¤Ã¤ÆÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤äÅê»ñ³Û¤Î¾å¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤½¤ÎÊ¬²Ô¤²¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤È³Ú´ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Èá·à¤ÏÅâÆÍ¤ËË¬¤ì¤Þ¤¹¡£8·î2Æü¤È5Æü¤Î¹ñÆâ³ôÂçË½Íî¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ¤·¤¿ÌÃÊÁ¤¬¸®ÊÂ¤ßË½Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢NISA¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤¹¤Ç¤Ë1,000Ëü±ß¶á¤¯¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿A¤µ¤ó¡£¡Ö´°Á´¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤¿¡ª¡¡Ç¯¶âÁ°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍßÄ¥¤Ã¤¿¤»¤¤¤ÇÂçÀÚ¤ÊÏ·¸å»ñ¶â¤¬¡Ä¡ÄÌ¼¤Î¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡×¤ÈÂç¸å²ù¡£
¹²¤Æ¤ÆD¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï²æËý¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂçÉý¤Ê²¼Íî¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤ÎÊÖÅú¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÅê»ñ¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ë»ÏËö¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤¬100Ëü±ß¤â¸º¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿D¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»¶¡¹Ãé¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤Ë¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÇº¤ó¤ÀA¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Âà¿¦¶â¤ÏÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
Åê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ¡Ö2021Ç¯ÅÙ60ºÐÂå°Ê¾å¤ÎÅê»ñ¿®Â÷Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âà¿¦¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡ÖÍÂÃù¶â¡Ê59.3¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢°Ê²¼¡ÖÆü¾ïÀ¸³èÈñ¤Ø¤Î½¼Åö¡Ê25.3¡ó¡Ë¡×¡ÖÎ¹¹ÔÅù¤Î¼ñÌ£¡Ê21.7¡ó¡Ë¡×¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¡Ê20.8¡ó¡Ë¡×¤ÈÂ³¤¡¢¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¤¿¤á¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¡Ê20.3¡ó¡Ë¡×¤Ï¡¢5¿Í¤Ë1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¡Ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö³ô¼°¡Ê59.5¡ó¡Ë¡×¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¶Ïº¹¤Ç¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¡Ê57.8¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö³°²ß·ú¤Æ¾¦ÉÊ¡Ê19.5¡ó¡Ë¡×¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤ÆÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¡ÊÃËÀ13.6¡ó½÷À25.7¡ó¡Ë¡×¤ä¡ÖÂà¿¦¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡ÊÃËÀ12.6¡ó½÷À5.1¡ó¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òºÆ¸¡Æ¤
AÉ×ºÊ¤Îº£¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ØÞØ¬¤·¤¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ë¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¶Ð¤á¤ë¤«µ¯¶È¤¹¤ë¤«¤·¤Æ¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÅöÌÌ¤ÎA¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢65ºÐ¤Þ¤ÇÌó4Ç¯´Ö¤ÏÌµ¼ýÆþ¤Ç¡¢65ºÐ¤«¤é¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·îÌó23Ëü±ß¡¢66ºÐ¤«¤é¤ÏÉ×ÉØ¤Ç·îÌó26Ëü±ß¡¢67ºÐ¤«¤é¤Ï·îÌó28Ëü±ß¤Î¼õµë¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÊ¤ÎB¤µ¤ó¤Ï¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ïº£¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Åê»ñ¤·¤¿Ìó1,000Ëü±ß¤ò½ü¤¤¤¿¸½ºß¤ÎÃùÃß¤Ï¡¢Âà¿¦Á°¤ÎÃùÃß¤äÂà¿¦¶â¤ò´Þ¤á¤ÆÌó2,000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢Åê»ñ¤·¤¿³Û¤¬Á´³ÛÂ»¼º¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿A¤µ¤ó¤¬65ºÐ¤Þ¤Ç¿¦¤Ë½¢¤«¤º¤ËÃùÃß¤Î¼èÊø¤·¤äB¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¡¢65ºÐ¤«¤é¤ÏÇ¯¶â¼ýÆþ¤ËÍê¤ê¤¤ê¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤â¡¢º£¸å¤ÎÀ¸·×¤Ï°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¿¦¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ê¤¯Åê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
Ï·¸åÀ¤Âå¤ÎÅê»ñ¤Ï¡ÖÍ¾¾ê»ñ¶â¡×¤Ç
A¤µ¤ó¤Ï¡¢Åê»ñ¤·¤Æ100Ëü±ßÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃ²¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³ô²Á¤äÅê¿®¿®Â÷¤Î´ð½à²Á³Ê¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å²¼¤·¤Þ¤¹¡£Â»¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿100Ëü±ß¤¬¡¢º£¸åÅê»ñ¤·¤¿³Û¤è¤ê200Ëü±ß°Ê¾å¡¢¾å¾º¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥Ö¥ì¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ï·¸åÀ¤Âå¤ËÅê»ñ¤¹¤ë»ñ¶â¤Ï¡¢Áê¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¦Í½Äê¤â¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤ËÁêÂ³¤·¤Æ¤â¤¤¤¤Í¾¾ê»ñ¶â¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢A¤µ¤ó¤¬Åê»ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤Þ¤Ç¤ËÅê»ñ¤·¤¿Ìó1,000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âà¿¦¶â¤ò¡ÖÀ¸Á°Â£Í¿¡×¤·¤¿A¤µ¤ó
É®¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìµ¼ýÆþ¤Î´Ö¡¢Åê»ñ¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¡¢NISA¤Î¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ò¡¢Ëè·î1Ëü±ß¤Ë¸º³Û¤·¤Æ·ÑÂ³¤·¡¢¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤ÎÍèÇ¯°Ê¹ß¤ÎÅê»ñ¤Ï¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢C¤µ¤óÉ×ÉØ¤ä¶á¤¯ÃÂÀ¸¤¹¤ëÂ¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸½ºßÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤ò»È¤¤¡¢C¤µ¤ó¤ËÀ¸Á°Â£Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂà¿¦¸å¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ËÌÜÅª¤â¤Ê¤¯Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åê»ñ¤Ë¶½Ì£¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢NISA¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÇÅê»ñ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢Â¹¤Î¾®¸¯¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ì¼¤ËÀ¸Á°Â£Í¿¤¬¤Ç¤¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÁêÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤ÎÅÚÃÏ·úÊª¤À¤±¤À¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âà¿¦¸å¤ËÏ·¸å¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¡¢Âà¿¦¸å¤ËºÆ½¢¿¦¤äµ¯¶È¤ò¤¹¤ë¿Í¡¢¼ñÌ£¤ËÀ¸¤¤¬¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌÜÅª¤â¤Ê¤¯»Ï¤á¤ëÅê»ñ¤äÀ¸³èÈñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¡¢Âà¿¦¶â¤ò´Þ¤á¤¿ÃùÃß¤òÌµ·×²è¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤Ï¡¢¹âÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿È¤òÌÇ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤âÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÒÌî ¼÷ÏÂ
ËÒÌîFP»öÌ³½ê¹çÆ±²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ò°÷