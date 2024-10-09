TWICEのユニットMISAMO、安室奈美恵のカバー曲「NEW LOOK」のMVを公開！ミュージカル風の演出に注目
「NEW LOOK」は安室奈美恵が2008年にリリースした楽曲だ。今回MISAMOが、カバーという形で再現。メンバーは、「幼少期から大ファンだった安室奈美恵さんの、大好きな曲をカバーさせていただけてとても光栄です」とコメントしている。
また、11月にはMISAMO初のドームツアー「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”」を予定。今後の活動に期待が高まっている。
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■リリース情報
MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM「HAUTE COUTURE」
発売日：2024年11月6日発売
＜CD収録楽曲＞※全形態共通7曲
01.Identity
02.RUNWAY
03.Wah Wah Wah
04.Baby, I'm good
05.Daydream
06.NEW LOOK
07.Jealousy
＋ミナ ソロ楽曲 / サナ ソロ楽曲 / モモ ソロ楽曲
※形態ごとに異なります。
★初回限定豪華盤【CD+DVD】
【品番】WPZL-32168/9
価格￥7,700（税込）
＜CD収録曲＞（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
＜DVD収録内容＞
1.「Masterpiece」Opening Trailer -ミナ-
2.「Masterpiece」Opening Trailer -サナ-
3.「Masterpiece」Opening Trailer -モモ-
4.「Masterpiece」Opening Trailer -MISAMO-
5.「Marshmallow」Music Video
6.「Do not touch」Music Video
7.「HAUTE COUTURE」Jacket Shooting Making Movie
8.「HAUTE COUTURE」Jacket Self-Making Movie
※「Masterpiece」Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容です。
＜初回限定メンバーソロジャケット盤＞
★ミナ盤【CD】
【品番】WPCL-13611
価格￥3,200（税込）
＜CD収録曲＞（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲「Misty」
★サナ盤【CD】
【品番】WPCL-13612
価格￥3,200（税込）
＜CD収録曲＞（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + SANAソロ楽曲「Mirage」
★モモ盤【CD】
【品番】WPCL-13613
価格￥3,200（税込）
＜CD収録曲＞（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MOMOソロ楽曲「Money In My Pocket」
★通常盤【CD】
【品番】WPCL-13614
価格￥2,600（税込）
＜CD収録曲＞（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
★ONCE JAPAN限定盤【CD】
【品番】WPCL-60082
価格￥3,600（税込）
＜CD収録曲＞（全10曲収録予定）
全形態共通楽曲 + ミナ ソロ楽曲 + サナ ソロ楽曲 + モモ ソロ楽曲
■関連リンク
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