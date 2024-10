TWICEのユニットMISAMO、安室奈美恵のカバー曲「NEW LOOK」のMVを公開！ミュージカル風の演出に注目

TWICEの日本人メンバーミナ、サナ、モモの3名からなるユニットMISAMOが2ndミニアルバムに収録されるサブリード曲「NEW LOOK」のミュージックビデオを公開した。「NEW LOOK」は安室奈美恵が2008年にリリースした楽曲だ。今回MISAMOが、カバーという形で再現。メンバーは、「幼少期から大ファンだった安室奈美恵さんの、大好きな曲をカバーさせていただけてとても光栄です」とコメントしている。

公開されたMVは、「過去の憧れにインスパイアされた現在のMISAMOが、憧れの舞台を再解釈して披露する」といった内容。MISAMOが「NEW LOOK」をカバーするに至った過程と、安室奈美恵へのリスペクトを表現した内容でもある。時代や背景は違えど誰かに憧れをもって努力する、といったストーリーが、同じ経験を持つ多くの人に向けたエールになっている。また、11月にはMISAMO初のドームツアー「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”」を予定。今後の活動に期待が高まっている。

■リリース情報

MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM「HAUTE COUTURE」

発売日:2024年11月6日発売



<CD収録楽曲>※全形態共通7曲

01.Identity

02.RUNWAY

03.Wah Wah Wah

04.Baby, I'm good

05.Daydream

06.NEW LOOK

07.Jealousy

+ミナ ソロ楽曲 / サナ ソロ楽曲 / モモ ソロ楽曲

※形態ごとに異なります。



★初回限定豪華盤【CD+DVD】

【品番】WPZL-32168/9

価格¥7,700(税込)



<CD収録曲>(全7曲収録予定)

ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。



<DVD収録内容>

1.「Masterpiece」Opening Trailer -ミナ-

2.「Masterpiece」Opening Trailer -サナ-

3.「Masterpiece」Opening Trailer -モモ-

4.「Masterpiece」Opening Trailer -MISAMO-

5.「Marshmallow」Music Video

6.「Do not touch」Music Video

7.「HAUTE COUTURE」Jacket Shooting Making Movie

8.「HAUTE COUTURE」Jacket Self-Making Movie

※「Masterpiece」Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容です。



<初回限定メンバーソロジャケット盤>

★ミナ盤【CD】

【品番】WPCL-13611

価格¥3,200(税込)



<CD収録曲>(全8曲収録予定)

全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲「Misty」



★サナ盤【CD】

【品番】WPCL-13612

価格¥3,200(税込)



<CD収録曲>(全8曲収録予定)

全形態共通楽曲 + SANAソロ楽曲「Mirage」



★モモ盤【CD】

【品番】WPCL-13613

価格¥3,200(税込)



<CD収録曲>(全8曲収録予定)

全形態共通楽曲 + MOMOソロ楽曲「Money In My Pocket」



★通常盤【CD】

【品番】WPCL-13614

価格¥2,600(税込)



<CD収録曲>(全7曲収録予定)

ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。



★ONCE JAPAN限定盤【CD】

【品番】WPCL-60082

価格¥3,600(税込)



<CD収録曲>(全10曲収録予定)

全形態共通楽曲 + ミナ ソロ楽曲 + サナ ソロ楽曲 + モモ ソロ楽曲



