『不思議の国のアリス』『シンデレラ』『フィガロの結婚』など全10演目と公開日が決定　『英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2024/25』タイトル新たに新シーズン開幕

ロイヤル・オペラ・ハウスで繰り広げられる、世界最高峰の英国ロイヤル・バレエの舞台が映画館で現地さながらに楽しめる『英国ロイヤル・オペラ・ハウス・シネマシーズン』。2024/25シーズンは、ロイヤル・オペラ・ハウスが『ロイヤル・バレエ&オペラ』と改称したことに伴い、タイトルを新たに『英国ロイヤル・バレエ&オペラ in シネマ 2024/25』と題し、2024年11月29日(金)~2025年9月25日(木)までの期間中、全10演目が各1週間限定にて全国公開されることが決定した。合わせて、日本版予告映像ならびにポスタービジュアルが到着した。

新シーズンのバレエ作品は、レパートリーの中から選りすぐった人気の4作品に加えて、先シーズン特に人気の高かった2作品のアンコール上映もお届けする。今シーズン最大の注目作は、ロイヤル・バレエで生まれ、世界中で上演されている超人気作品『不思議の国のアリス』。ブロードウェイミュージカル『パリのアメリカ人』の振付で知られるクリストファー・ウィールドンが手掛け、フランチェスカ・ヘイワード、ウィリアム・ブレイスウェル、ローレン・カスバートソン、スティーヴン・マックレーと、プリンシパルが4人も登場するかつてない黄金プログラムとなっている。

【不思議の国のアリス】Artists of the Royal Ballet in Alice’s Adventures in Wonderland cROH Johan Persson 2011

続いてはロイヤル・バレエの代表作で、伝統と革新が見事に調和した『シンデレラ』。意地悪な姉妹役を男性ダンサーが女装して演じる点は、ユーモアを加えつつ新鮮な驚きをもたらす演出であり、前回のリニューアルで導入された、花々で彩られた美しいプロダクションも観客を魅了する要素の一つ。また今回の公演では、日本出身のプリンシパル・ダンサー、金子扶生がシンデレラ役を演じることも大きな注目点となっている。

【シンデレラ】Artists of The Royal Ballet in Cinderella, The Royal Ballet ©2023 Tristram Kenton_ext

演劇性を重視したロイヤル・バレエならではの名作『ロミオとジュリエット』は、運命に翻弄された恋人たちが、熱烈な恋を通して短い生を駆け抜けるシェイクスピア原作の永遠のラブストーリー。そしてシーズン最後を飾るのは、『不思議の国のアリス』を手掛け、ミュージカル界でも人気のクリストファー・ウィールドンの4作品を上演する『バレエ・トゥ・ブロードウェイ』。トニー賞受賞の名作ミュージカル『パリのアメリカ人』の一場面が、ロイヤル・バレエのダンサーによって初めて演じられる予定だ。

【ロミオとジュリエット】Artist of The Royal Ballet in Romeo and Juliet, The Royal Ballet © 2019 ROH. Photograph by Helen Maybanks

【バレエ・トゥ・ブロードウェイ】Ballet To Broadway

そしてアンコール上映は、冬の風物詩で家族連れにも人気の『くるみ割り人形』と、言わずと知れたバレエの代名詞『白鳥の湖』の2作品。これらの6作品を観れば、世界トップクラスのバレエ団、ロイヤル・バレエの魅力を堪能できること間違いなしのラインナップとなっている。

【くるみ割り人形】Production photo of The Nutcracker, The Royal Ballet © 2015 ROH. Photograph by Tristram Kenton

【白鳥の湖】Production photo of Swan Lake, The Royal Ballet ©2022 ROH. Photograph by Tristram Kenton

そしてオペラ作品は、オーストリア、フランス、イタリア、ドイツの名作をラインナップ。シーズンの幕開けを飾る『フィガロの結婚』では、オーソドックスな衣装、美術、照明を背景に、モーツァルトの美しい音楽に合わせて、フィガロとスザンナの結婚式当日のドタバタが躍動する。

【フィガロの結婚】The Marriage of Figaro at The Royal Opera House 2015. Photo by Mark Douet I80A5076

ホフマンと3人の女性の幻想的な恋物語『ホフマン物語』は、「キャンピング・コジ」として知られる新国立劇場『コジ・ファン・トゥッテ』の演出家ダミアーノ・ミキエレットと、テノールのスーパースター、フアン・ディエゴ・フローレスのタッグによる新制作で、世界中のオペラファンの注目を集めている。

【ホフマン物語】Production image of The Tales of Hoffmann ©Keith Saunders

そして1984年プレミエという長い人気を誇るアンドレイ・セルバン演出版『トゥーランドット』。北京を舞台に絶世の美女トゥーランドット姫と彼女に恋した異国の王子カラフを描く本作は、太極拳を取り入れた特徴的な動きが見どころだ。

【トゥーランドット】Production photo of Turandot, The Royal Opera ©2023 Marc Brenner

神々の長ヴォータンが人間女性との間にもうけた双子の兄妹の愛と、女戦士ブリュンヒルデが神々の世界を追放されるまでを壮大に描いた『ワルキューレ』新制作では、ワーグナー上演作品の総本山と言われているバイロイト音楽祭で高い評価を得たバリー・コスキーの斬新な発想と奇抜なアイデアに期待ができる。長年愛され続けている定番プロダクションから、革新的な演出家による斬新な新制作まで、バラエティに富んだラインナップとなっている。

【ワルキューレ】Die Walküre ©2024 Sebastian Nevols