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Attorney General James Sues TikTok for Harming Children¡Çs Mental Health
(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://ag.ny.gov/press-release/2024/attorney-general-james-sues-tiktok-harming-childrens-mental-health
Attorney General Bonta, Attorney General James Lead Coalition Suing TikTok for Exploiting Young Users, Deceiving Public | State of California - Department of Justice - Office of the Attorney General
https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-bonta-attorney-general-james-lead-coalition-suing-tiktok
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