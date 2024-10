Bleeping Computerは10月6日(米国時間)、「Google Pay alarms users with accidental ‘new card’ added emails」において、GoogleのミスによりGoogle Payからクレジットカード追加の通知が誤って送信されたと報じた。10月2日から3日にかけて送信されたメールには、期限切れカードを新規登録したとの内容が含まれており、多くのユーザーを困惑させたという。

Google Pay alarms users with accidental ‘new card’ added emails○Googleのミス今回送信されたメールは、Googleの偶発的ミスによるものとされる。Google公式からの通知のため、受信したユーザーは自身のアカウントが侵害されたのではないかと懸念を抱くことになった。GoogleのサポートフォーラムやRedditには、メールを受け取ったユーザーから複数の報告が寄せられている(参考:「Email received: "You added a new card to your Google Account" - Google Wallet Community」)。報告には不安に駆られてすべてのカード情報を削除したと投稿するユーザーもおり、混乱の広がりを確認することができる。○公式発表Googleは10月5日、影響を受けたすべてのユーザーに対して訂正メールを送信した。その概要は次のとおり。Googleアカウントに支払い方法が追加されたことを知らせるメールが複数届いた可能性があります。これらのメールはエラーであり解決済みです。ご不便をおかけして申し訳ありません。Googleアカウントへの不正アクセスはなく、情報は一切漏洩しておりません。お客様は何もする必要はありません。いつでもGoogleアカウントから支払い情報を確認することができます。同様の不審なカード追加の通知を受け取った場合は、通知を無視することが推奨されている。もしも不安が拭いきれない場合には、Googleアカウントの支払い情報に変更がないか確認し、使用履歴を定期的に確認することが望まれている。