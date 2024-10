ディズニーストアに、フェイスマスクブランド「ルルルン」と共同企画した「【LuLuLun】ミニー フェイスマスク プレシャス GREEN(バランス) 7枚入り DISNEY SKIN CARE」が登場。

月の上でリラックスする「ミニーマウス」をプリントした、オリジナルデザインのパッケージで展開されます☆

ディズニーストア「【LuLuLun】ミニー フェイスマスク プレシャス GREEN(バランス) 7枚入り DISNEY SKIN CARE」

価格:600円(税込)

発売日:2024年10月8日(火)

内容量:7枚入(エッセンス113mL)

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

商品ページ:http://disneystore.jp/c/lululun/precious/

ディズニーストアと「ルルルン」が共同企画したフェイスマスクに、待望の第3弾として「ルルルンプレシャス GREEN(バランス)」の7枚入りが登場。

パッケージには「ミニーマウス」が月の上ですやすや星に囲まれてリラックスをしているアートが使用されています。

人肌をとりまく環境に着目したフェイスマスクが肌バランスを整え、ぷるんと弾むような肌へ導いてくれる”貼る化粧水”。

厳選した保湿・整肌・ハリツヤ成分をたっぷり含んだ3層構造の超極厚ふっくらシートが、じっくりじんわり肌をうるおします。

季節や環境の変化で肌がゆらぎがちな方、自立したしなやかな肌を手に入れたい方、ルルルンプレシャスを使ったことがない方にもぴったりなスキンケアグッズです☆

「ミニーマウス」が月の上ですやすや星に囲まれてリラックスをしているパッケージがかわいいフェイスマスク。

ディズニーストアにて2024年10月8日より販売されている「【LuLuLun】ミニー フェイスマスク プレシャス GREEN(バランス) 7枚入り DISNEY SKIN CARE」の紹介でした☆

