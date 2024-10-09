陳白沙祠を訪ねて 中国広東省江門市
陳白沙祠の陳白沙像。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
【新華社江門10月9日】中国広東省江門市蓬江区に、明代の思想家・教育家・書道家の陳白沙（ちん・はくさ、1428〜1500）を祭る陳白沙祠がある。明の万暦12（1584）年創建の四合院建築で、敷地面積は960平方メートル。前門牌楼（はいろう）、貞節堂、崇正堂、碧玉楼などからなる。明清時代に幾度も再建され、2019年に全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定された。
陳白沙祠前の広場。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙の本名は献章。生まれは広州府新会県（現在の広東省江門市新会区）だが、後に白沙村（蓬江区白沙街道）に居住し「白沙」を号としたことから、陳白沙と呼ばれることが多い。
陳白沙祠の建築群。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙祠の碧玉楼。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙記念館の展示。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙記念館の展示。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙記念館の展示。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙記念館の牌楼。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙祠の崇正堂。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙祠の崇正堂。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙祠の牌楼（はいろう）。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙祠の正門。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙祠の正門。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙祠の正門。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙祠の後花園（裏庭）。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）
陳白沙祠の貞節堂。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）