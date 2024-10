4人組ロックバンドI Don't Like Mondays.が、最新EP『FOCUS』を10月9日にリリースした。関連記事: アイドラが語るデビュー10周年の現在地、海外での活躍、NYをテーマにした特別な新曲 今年でメジャーデビュー10周年を迎えた彼らは、年始から中国大陸4都市で初の海外ツアーを開催すると、2月にはSnow Manの10枚目のシングル「LOVE TRIGGER」を楽曲提供。4月末からは本州以外13都市を廻る「Island Tour」を開催、9月にはキャリア初となるフリーライブを開催しつつ、北山宏光へ「Just Like That」を楽曲提供するなど、多方面で精力的に活動していた。

満を持してリリースされた今作『FOCUS』は、UKサウンドをベースにボーカルYUの第2の故郷であるニューヨークへの慕情を詰め込んだ「New York, New York」、”KATE ラッシュマキシマイザーHP2.0”のWEB CMソングとなった「Lonely Dancers」、Instagramトレンド最高2位を記録した新たなサマーアンセム「Sunset Girl」の配信シングル3曲のほか、新録曲4曲の計7曲で構成されている。さらに新録曲「Shadow」は、俳優 趣里が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系 月10ドラマ『モンスター』(初回放送:10月14日(月・祝) 22:00〜)のオープニング曲に決定。リリース日の本日21時にはミュージックビデオのショートバージョンも公開されるとのこと。その他にもメンバーが「今のI Don't Like Mondays.を最も象徴する曲」と評する「Someday」、神秘的かつポジティブなエナジーに溢れる「Change」、壮大かつ繊細なラブソング「Flower in the rain」など、彼ららしいバラエティに富んだ1作となっている。「FOCUS」というタイトルは10年という月日で見つけた唯一無二の音楽性、そしてあくまでも10年の回顧ではなく、これからの未来へ「FOCUS」していくという意思表示が込められている。なお、今月19日(土)からは10周年の集大成となる「”FOCUS” ASIA TOUR」国内公演が札幌よりスタートする。<リリース情報>I Don't Like Mondays.『FOCUS』配信日:2024年10月9日(水)リリース詳細 https://idlms.com/news/detail.php?id=1118525配信URL https://idlm.lnk.to/focus=収録曲=1. Someday2. Shadow (カンテレ・フジテレビ系 月10ドラマ『モンスター』オープニング曲)3. Change4. Flower in the rain5. Sunset Girl6. Lonely Dancers7. New York, New York<ツアー情報>I Don't Like Mondays. "FOCUS" ASIA TOUR公演情報:https://idlms.com/news/352555札幌公演2024年10月19日(土)cube garden名古屋公演2024年10月27日(日)ダイアモンドホール岡山公演2024年11月2日(土)YEBISU YA PRO広島公演2024年11月3日(日)SiXONE Live STAR福岡公演2024年11月9日(土)DRUM LOGOS大阪公演2024年11月16日(土)なんばHatch仙台公演2024年11月23日(土•祝)darwin東京公演2024年12月1日(日)Zepp DiverCity ※全自由席※海外公演日程は順次発表。I Don't Like Mondays.HP https://idlms.com