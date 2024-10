長谷川白紙が、全国5都市を巡る初のツアーを10月9日より開幕する。関連記事: 長谷川白紙が語る「身体と声」をめぐる実験、THE FIRST TAKE、ソニックマニアと未来の話 フライング・ロータスによるLAのレーベル〈Brainfeeder〉の初の日本人契約アーティストとなり、今年7月に最新アルバム『魔法学校』をリリースした長谷川白紙。国内では7月の「THE FIRST TAKE」への出演や、8月に開催された音楽フェスSONICMANIAでの圧巻のパフォーマンスでも話題を呼んでいるが、海外メディアでもその斬新な音楽に衝撃が走っている。

〈Brainfeeder〉主宰のフライング・ロータスが長谷川のアルバムに「遂にこれを世界と分かち合える。長谷川白紙はヤバいくらい最高だ!」とコメントを寄せる中、米ではBandcampやThe FADERなどの音楽/カルチャーメディアで特集が組まれ、新聞大手のニューヨーク・タイムズでは上半期ベストソング40にシングル曲が選出。また人気音楽評論家アンソニー・ファンタノによるYouTubeチャンネル”The Needle Drop”ではシングル曲3曲がBest Track This Weekとして取り上げられアルバムもレビューされた。この曲は、非常に強烈で明るく、ジャジーで、ほぼマスロックのような混沌とした曲で、パフォーマンス的には完全に圧倒されるほどの詳細さと容赦のなさを持ちながら、明るくてちょっとユーモアがあって、少し皮肉った感じもある。(−The Needle Dropによる「口の花火」評)英でも音楽サイトThe QUIETUSで7月のAlbum of the Monthに選出され特集記事が掲載、新聞大手ガーディアンでも音楽プレイリストに取り上げられるなど、各国で驚きのリアクションが上がっている。そんな長谷川白紙が初めて開催する国内ツアー「HAKUSHI HASEGAWA First tour 2024 魔法学区」が10月9日(水)の福岡INSA公演を皮切りに、全国5都市(福岡、大阪、名古屋、札幌、東京)で開催される。10月11日(金)の大阪BIGCAT、10月25日(金)の東京LIQUIDROOMでは、アルバムでも共演したKID FRESINOがゲスト出演する。<ライブ情報>HAKUSHI HASEGAWA First tour 2024 魔法学区アーティスト:長谷川白紙ゲスト:KID FRESINO(大阪、東京公演のみ)10月9日(水)福岡 INSA SOLD OUT10月11日(金)大阪 BIGCAT(Guest: KID FRESINO) SOLD OUT10月18日(金)名古屋 JAMMIN'10月21日(月)札幌 Sound lab mole10月25日(金)東京 LIQUIDROOM(Guest: KID FRESINO) SOLD OUThttps://hakushihasegawa.com/blogs/news/mahogakkuチケットはこちら2024年9月7日12時より販売開始<ローソン> https://l-tike.com/hakushihasegawa/<e+> https://eplus.jp/hsgwhks/<ぴあ> https://w.pia.jp/t/hakushihasegawa-t/詳細: https://hakushihasegawa.com/blogs/news/mahogakku