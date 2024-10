X JAPANのYOSHIKI(年齢非公表)が9日、自身のSNSを通じ、首の手術が成功したことを報告した。

YOSHIKIはかねて首の痛みに悩まされており、手術を受けるのは2017年以来7年ぶり。今回は第6頸椎と第7頸椎の間に人工椎間板を入れる予定で、8日に「三度目の首の手術に行ってきます」と報告していた。

手術前は神経が圧迫され左手の自由が利かない状態で「ずっと氷を握っているような痛みがあるので、常に痛み止めを飲んでいます」としていた。

この日、「I woke up. My doctors said my 3rd neck surgery was successful.Thank you so much everyone for your support.目が覚めました。医師によると、3回目の首の手術は成功したそうです」と術後の写真を添えて報告。「みんな、応援してくれてありがとう」と感謝を伝えた。