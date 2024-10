【ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー】10月30日 発売予定価格:7,678円~CEROレーティング:D(17才以上対象)プレイ人数:1人

スクウェア・エニックスは、10月30日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam/Windows版アドベンチャーゲーム「Life is Strange: Double Exposure(ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー)」の日本語吹き替え版ゲームプレイ動画を公開した。

本作は、超能力で謎を解くアドベンチャーゲーム。今回公開された動画は、TGS2024の特別番組内で紹介されたゲームプレイ部分を再撮影したものとなっている。動画では、物語序盤、主人公のマックスが、メインキャラクターのサフィ、モーゼスと共に、大学の屋上で流星群を観測するシーンを、日本語吹き替えで確認できる。なお、物語のネタバレが含まれるため、視聴の際は注意してほしい。

「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」TGS2024特別番組アーカイブ公開中!

【『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』日本語吹き替え版ゲームプレイ動画①】

TGS2024にて放送された「『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』TGS2024特別番組アーカイブ」が公開中。特別番組では、実機ゲームプレイに加え、開発者のインタビュー映像やTGS2024トレーラーなど、本作の最新情報を確認できる。

パッケージ版特典

【日本語版の実機プレイを初公開!『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』TGS2024 特別番組】

一部法人にて、PS5パッケージ版「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」を購入した際に付属する特典が用意されている。それぞれ、本作に登場するユニークなキャラクターがモチーフとなっている。

スクウェア・エニックスeSTORE【購入特典】

・ホットドッグマン オリジナルステッカー

□スクウェア・エニックスeSTOREのページ

Amazon.co.jp【限定特典】

・オリジナルステッカー

「ライフ イズ ストレンジ」シリーズ作が最大82%オフ! TGS SALE開催中

10月9日23時59分まで、「 ライフ イズ ストレンジ」シリーズ過去作品がお買い得となる「TGS SALE」が開催中。最新作「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」へ直接つながる物語「ライフ イズ ストレンジ リマスター コレクション」(プレイステーション 4/Nintendo Switch版)は、期間中、82%オフで購入できる。詳細は各ストアにて確認してほしい。

「ライフ イズ ストレンジ リマスターコレクション」

・10月9日23時59分まで82%オフ

□PS4版ストアページ

□Nintendo Switch版ストアページ

「ライフ イズ ストレンジ 2」

・10月9日23時59分まで70%オフ

□PS4版ストアページ

□Nintendo Switch版ストアページ

「ライフ イズ ストレンジ トゥルー カラーズ」

・10月9日23時59分まで70%オフ

□PS5/PS4版ストアページ

□Nintendo Switch版ストアページ

