銀座コージーコーナーに、ディズニーデザインの「ハロウィン限定プリン」3種が期間限定で登場。

毎年人気のパンプキンプリン、チョコプリンに加え、2024年はアップルカスタード味のプリンが初登場します☆

銀座コージーコーナー ディズニー「ハロウィン限定プリン」

価格:各432円(税込)

販売期間:2024年10月11日(金)〜10月31日(木)

販売店舗:全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

銀座コージーコーナーに、ハロウィンをスイーツでより一層楽しめる、ディズニーデザインのプリンが登場。

2024年は毎年好評のパンプキンプリン、チョコプリンに加え、アップルカスタード味のプリンが初めて仲間入りします。

それぞれジャック・オ・ランタン、黒猫、ガイコツをモチーフにした器入り。

上面に飾られた、ハロウィン仕様のディズニーキャラクターのピックがポイントです☆

<ミッキー&ミニー>パンプキンプリン

ハロウィンの衣装を着て抱き合う「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のピックを飾った「<ミッキー&ミニー>パンプキンプリン」

ジャック・オ・ランタンがモチーフの器に入った、ハロウィン限定プリンです。

かぼちゃの甘みと濃厚なコクが広がるパンプキンプリンに、生クリーム入りホイップクリームが絞ってあります。

<チップ&デール>チョコプリン

コミカルなポーズと仕草が印象的な「チップ」と「デール」デザインのピックが付いた「<チップ&デール>チョコプリン」

黒猫がモチーフの器に入った、ハロウィンにぴったりなスイーツです。

ミルクチョコをベースにしたやさしい甘さと乳味が心地いいなめらか食感のプリンの上に、チョコホイップクリームがのっています。

<ドナルド&グーフィー>アップルカスタードプリン

ドラキュラ風のコスチュームを着た「ドナルドダック」と、包帯を巻いた「グーフィー」を描いたピック付きの「<ドナルド&グーフィー>アップルカスタードプリン」

真っ白な容器にガイコツのモチーフがプリントされています。

りんごの爽やかな味わいとカスタードのコクがマッチしたアップルカスタードプリンにアップルソースを重ね、アップルクリームを絞った一品です。

おうちハロウィンでも持ち寄りパーティーでも楽しめる、かわいくておいしいディズニーデザインのスイーツ。

銀座コージーコーナーにて2024年10月11日より販売される、ディズニーデザイン「ハロウィン限定プリン」の紹介でした☆

ミッキー&フレンズのバッグ付き!銀座コージーコーナー「<ディズニー>ハピネスバッグ」 ミッキー&フレンズのバッグ付き!銀座コージーコーナー「<ディズニー>ハピネスバッグ」 続きを見る

ゴーテルやフック船長のプチケーキアソート!銀座コージーコーナー「<ディズニー>ヴィランズコレクション」 ゴーテルやフック船長のプチケーキアソート!銀座コージーコーナー「<ディズニー>ヴィランズコレクション」 続きを見る

※品切れの場合があります

※店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー&フレンズのピック付き!銀座コージーコーナー ディズニー「ハロウィン限定プリン」 appeared first on Dtimes.