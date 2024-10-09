【週刊少年サンデー 2024年46号】
10月9日 発売
価格：360円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年46号」を本日10月9日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の巻頭カラーは「葬送のフリーレン」。センターカラーには、「尾守つみきと奇日常。」、「百瀬アキラの初恋破綻中。」、「ストランド」が登場する。

　また、アニメ化を記念して、マンガアプリ「サンデーうぇぶり」にて連載中の「君は冥土様。」がセンターカラーで出張掲載されている。さらに、巻頭グラビアには、アニメ「君は冥土様。」で雪役を演じる声優の上田麗奈さんが登場する。

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