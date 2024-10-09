「週刊少年サンデー 2024年46号」本日発売。表紙＆巻頭カラーは「葬送のフリーレン」アニメ化を記念して「君は冥土様。」がCカラーで出張掲載
【週刊少年サンデー 2024年46号】
10月9日 発売
価格：360円
(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.
10月9日 発売
価格：360円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年46号」を本日10月9日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。
今号の巻頭カラーは「葬送のフリーレン」。センターカラーには、「尾守つみきと奇日常。」、「百瀬アキラの初恋破綻中。」、「ストランド」が登場する。
また、アニメ化を記念して、マンガアプリ「サンデーうぇぶり」にて連載中の「君は冥土様。」がセンターカラーで出張掲載されている。さらに、巻頭グラビアには、アニメ「君は冥土様。」で雪役を演じる声優の上田麗奈さんが登場する。
少年サンデー46号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) October 8, 2024
・表紙&巻頭カラー![#葬送のフリーレン]
・巻頭グラビア[君は冥土様。]ヒロイン声優[#上田麗奈]さん!
・連載1周年記念Cカラー![#尾守つみきと奇日常。]
・アニメ化記念!出張掲載!Cカラー![#君は冥土様。]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/yVkUZoHl6x
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