セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年10月4日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 プラチナムザッカビッグバケットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 プラチナムザッカビッグバケット

登場時期:2024年10月4日より順次

サイズ:全長約41×35×35cm

種類:全2種(ホワイト、グリーン)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー映画『ベイマックス』に登場する、ケア・ロボット「ベイマックス」デザインの、大きなバスケットがセガプライズから登場。

日用品やおもちゃなどを収納でき、見た目も楽しいデザインです。

見せる収納としても使える、実用的な日用グッズを紹介します!

ホワイト

真っ白なバスケットに「ベイマックス」のお顔を大胆に表現。

シンプルなデザインなので、リビングなどにも馴染みます☆

グリーン

爽やかなグリーンのバスケットに、いろんなポーズの「ベイマックス」をプリント。

「ベイマックス」の総柄アートが映える日用雑貨です☆

見せる収納としても活躍する「ベイマックス」の大きなバスケット。

セガプライズの「ベイマックス」 プラチナムザッカビッグバケットは、2024年10月4日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post いろんなシーンで活躍してくれるバスケット!セガプライズ ディズニー「ベイマックス」グッズ appeared first on Dtimes.