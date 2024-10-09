¡ÖÂÎ¤¬Àè¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏºÇ¸å¡×ºûÀ¸Í¥²Ö¤Î¡È°ìÎ®¥¹¥¤¥ó¥°¡É¤ò²òÀâ
ºûÀ¸Í¥²Ö¥×¥í¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÀÐ°æÇ¦¥³ー¥Á¤¬²òÀâ¡ª
º¸¥µ¥¤¥É¤òÄã¤¯»È¤¦¡Ö¥Õ¥§ー¥É¤Î°ú¤½Ð¤·¡×¤â¤â¤Ã¤¿Á´ÊÆ½÷»Ò¥ªー¥×¥óÇÆ¼Ô
ºûÀ¸Áª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°²òÀâ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤âÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ªー¥×¥óÍ¥¾¡¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡Ö³Î¼Â¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
1ÈÖ¤Î¿Ê²½¤Ï¡ÖÂÎ¤¬Àè¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏºÇ¸å¡×¤È´¶¤¸¤ëÂÎ¼çÂÎ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤µ¤é¤Ë¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡£¥Æー¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥·¥ã¥Õ¥È¤¬µÕ¤·¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ê2¡Ë¡¢ÂÎ¤Î²óÅ¾¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤¿¤ëÁ°¤Ëº¸Êý¸þ¤Ø¤Î²¼È¾¿È¥êー¥É¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º¸ÂÁ´ÂÎ¤¬¥¢¥É¥ì¥¹¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¹ø¤¬ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤â¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Õ¥ë¥È¥Ã¥×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÂç¤¤¯²¼¤¬¤é¤º¡¢¤Þ¤À¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê7¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º¸¤Î¥ï¥Ê¢¤ò¿¤Ð¤µ¤º¡¢¥¢¥´¤«¤éº¸¸ª¤¬º¸²¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê8¡Ë¡£²¼È¾¿È¤¬¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ËÆ°¤¯¤È¾åÈ¾¿È¤¬¥Ö¥ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢º¸¸ª¤ò¥¢¥´¤«¤éÎ¥¤¹¤³¤È¤Çº¸¥ï¥¤òÄù¤á¡¢¾åÈ¾¿È¤Î»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎÀè¹Ô¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¥¯¥é¥Ö¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¿¶¤êÃÙ¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ù¥ë¥È¤Î¥é¥¤¥ó¤â¿åÊ¿¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥Õ¥ê¡¢¥È¥Ã¥×¡¢¥Áー¥Ô¥ó¡¢¥Æ¥ó¥×¥é¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤òËÉ¤²¤ë¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê10¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºûÀ¸Áª¼ê¤Î¡Öº¸¥µ¥¤¥É¤òÄã¤¯»È¤¦¡×¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¥Õ¥§ー¥É¤òÂÇ¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÆ°¤¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥É¥íー¥Üー¥ë°ìÊÕÅÝ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ûー¥ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Õ¥§ー¥É¤ÇÁÀ¤¦¡×°ú¤½Ð¤·¤ò¤â¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¤âÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¡£
ºûÀ¸Í¥²Ö
¡ü¤µ¤½¤¦¡¦¤æ¤¦¤« / 2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£166cm¡£21Ç¯¤Èº£µ¨¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¤òÀ©¤·¡¢¥á¥¸¥ãー2¾¡¡£Á°²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÏÆüËÜ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÎ¾¹ñ¤Î¹ñÀÒ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂåÉ½¤È½Ð¾ì¤·¤Æ9°Ì¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÁªÂò¡£¥Õ¥êー¡£
²òÀâ¡áÀÐ°æÇ¦
¡ü¤¤¤·¤¤¡¦¤·¤Î¤Ö / 1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¥Ä¥¢ー¥×¥í¤«¤é¥³ー¥Á¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥¨ー¥¹¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ò¼çºË¡£¥×¥í¤ä¥×¥í¤ÎÍñ¤Î»ØÆ³¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎºÇ¿·¤Î¥Ä¥¢ー¾ðÊó¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿ = ÅÄÊÕ "JJ" °Â·¼ ¡¢¥²ー¥êー¾®ÎÓ