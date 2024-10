多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOの2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』(オートクチュール/11月6日発売)に収録されるサブリード曲「NEW LOOK」のミュージックビデオ(MV)が、公開された。同楽曲は、安室奈美恵さんが2008年にリリースしたもの。MISAMOが、カバーという形で再現した。メンバーは「幼少期から大ファンだった安室奈美恵さんの、大好きな曲をカバーさせていただけてとても光栄です」とコメントを寄せている。

MVは「過去の憧れにインスパイアされた現在のMISAMOが、憧れの舞台を再解釈して披露する」という内容。 MISAMOが同楽曲をカバーするに至った過程と、安室奈美恵氏へのリスペクトを表現している。時代や背景は異なるが、誰かに憧れをもって努力する、といったストーリーが、同じ経験を持つ多くの人に向けたエールになればという願いが込められている。■MISAMO『HAUTE COUTURE』収録曲1. Identity2. RUNWAY3. Wah Wah Wah4. Baby, I'm good5. Daydream6. NEW LOOK7. Jealousy8. Misty【MINA盤】/Mirage【SANA盤】/Money In My Pocket【MOMO盤】