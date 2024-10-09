８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７３．５７ドル（－３．５７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６３５．４ドル（－３０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３５．５セント（－１３９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９４．７５セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２０．７５セント（－５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１６．２５セント（－１７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８７．２８（－６．２９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７３．５７ドル（－３．５７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６３５．４ドル（－３０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３５．５セント（－１３９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９４．７５セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２０．７５セント（－５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１６．２５セント（－１７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８７．２８（－６．２９）
出所：MINKABU PRESS