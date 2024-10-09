■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3936) ＧＷ　　　　　 東証グロース
(6227) ＡＩメカ　　　 東証スタンダード
(3086) Ｊフロント　　 東証プライム
(6176) ブランジスタ　 東証グロース
(3099) 三越伊勢丹　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2530) ＭＸ中国株投　 東証ETF
(6146) ディスコ　　　 東証プライム
(2156) セーラー広告　 東証スタンダード
(2628) ｉＦＥ科創板　 東証ETF
(1572) Ｈ株ブル　　　 東証ETF


出所：MINKABU PRESS