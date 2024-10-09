＜個人投資家の予想＞ 10月09日 08時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3936) ＧＷ 東証グロース
(6227) ＡＩメカ 東証スタンダード
(3086) Ｊフロント 東証プライム
(6176) ブランジスタ 東証グロース
(3099) 三越伊勢丹 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2530) ＭＸ中国株投 東証ETF
(6146) ディスコ 東証プライム
(2156) セーラー広告 東証スタンダード
(2628) ｉＦＥ科創板 東証ETF
(1572) Ｈ株ブル 東証ETF
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3936) ＧＷ 東証グロース
(6227) ＡＩメカ 東証スタンダード
(3086) Ｊフロント 東証プライム
(6176) ブランジスタ 東証グロース
(3099) 三越伊勢丹 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2530) ＭＸ中国株投 東証ETF
(6146) ディスコ 東証プライム
(2156) セーラー広告 東証スタンダード
(2628) ｉＦＥ科創板 東証ETF
(1572) Ｈ株ブル 東証ETF
出所：MINKABU PRESS