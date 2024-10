雑誌「ヤングチャンピオン」No.21(秋田書店)が8日に発売、「ミスヤングチャンピオン2024」に選ばれた椎名糸さん、暫さん、濱口ハンナさんが登場している。 誌面では三者三様の魅力のビキニ姿を披露、フレッシュ感満載のグラビアとなっている。

