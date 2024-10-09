　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比450円高の3万9410円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41243.23円　　ボリンジャーバンド3σ
40029.49円　　ボリンジャーバンド2σ
39410.00円　　9日夜間取引終値
38980.00円　　5日移動平均
38937.54円　　8日日経平均株価現物終値
38815.74円　　ボリンジャーバンド1σ
38595.00円　　一目均衡表・転換線
38261.47円　　75日移動平均
37930.80円　　200日移動平均
37602.00円　　25日移動平均
37510.00円　　一目均衡表・基準線
36552.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36388.26円　　ボリンジャーバンド-1σ
35174.51円　　ボリンジャーバンド2σ
33960.77円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース