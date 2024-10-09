日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比450円高の3万9410円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41243.23円 ボリンジャーバンド3σ
40029.49円 ボリンジャーバンド2σ
39410.00円 9日夜間取引終値
38980.00円 5日移動平均
38937.54円 8日日経平均株価現物終値
38815.74円 ボリンジャーバンド1σ
38595.00円 一目均衡表・転換線
38261.47円 75日移動平均
37930.80円 200日移動平均
37602.00円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36552.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36388.26円 ボリンジャーバンド-1σ
35174.51円 ボリンジャーバンド2σ
33960.77円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41243.23円 ボリンジャーバンド3σ
40029.49円 ボリンジャーバンド2σ
39410.00円 9日夜間取引終値
38980.00円 5日移動平均
38937.54円 8日日経平均株価現物終値
38815.74円 ボリンジャーバンド1σ
38595.00円 一目均衡表・転換線
38261.47円 75日移動平均
37930.80円 200日移動平均
37602.00円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36552.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36388.26円 ボリンジャーバンド-1σ
35174.51円 ボリンジャーバンド2σ
33960.77円 ボリンジャーバンド3σ
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