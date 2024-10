英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書のレビューエクササイズから特別に一部を抜粋して紹介する。

『5分間英単語』のエクササイズに挑戦!

空所に入る単語を次の[ ]内から選んでください。

[abusing, mostly, overheard]

[Q1]

I ( ) her saying to her friends that she was in trouble.

彼女が困っていると友達に言うのが聞こえてきた。

[Q2]

He was fired for ( ) his power.

彼は権力を乱用したことで解雇された。

[Q3]

( ), my father works from home.

たいてい、父は家で仕事をしている。

正解は…

エクササイズの正解はこちらです。いくつわかりましたか?

[A1] overheard

I overheard her saying to her friends that she was in trouble.

彼女が困っていると友達に言うのが聞こえてきた。

>>>overhearの解説記事を読む:「こっそり聞く」を英語でどう言う?

[A2] abusing

He was fired for abusing his power.

彼は権力を乱用したことで解雇された。

>>>abuseの解説記事を読む:「活用する、利用する」を英語でどう言う?

[A3] Mostly

Mostly, my father works from home.

たいてい、父は家で仕事をしている。

>>>mostlyの解説記事を読む:「主に、たいてい、ほとんど」を英語で言うと?

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)