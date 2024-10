【ナイトライダー エージェントナイト】2025年3月下旬 発売予定価格:10,780円

ナイトライダー エージェントナイト

タカラトミーは、「トランスフォーマー」シリーズより、可動フィギュア「ナイトライダー エージェントナイト」を2025年3月下旬に発売する。価格は10,780円。

「ナイトライダー エージェントナイト」は、アメリカで放映された特撮番組「ナイトライダー」に登場する「ナイト2000」を完全再現した可動フィギュア。ロボットモードに変形し、様々なポーズをとることができる。また、ライト&サウンドギミックで劇中のシーンを再現して楽しむことができ、さらにリトラクタブルヘッドライトも可動する。

「ナイトライダー エージェントナイト」は22025年3月下旬発売予定

ロボット形態で様々なポージングがとれる

特撮番組「ナイトライダー」に登場する「ナイト2000」に変形

リトラクタブルヘッドライトも可動する

【製品概要】

JANコード:4904810948636

カートン入数:4

パッケージサイズ:230×150×80mm(幅×高さ×奥行)

対象年齢:15歳以上

LR44ボタン電池3個使用(電池別売)

全高:約180mm

(C) TOMY.

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.