【ニンジャタートルズ パーティーワロップ】2025年3月下旬 発売予定価格:8,800円

ニンジャタートルズ パーティーワロップ

タカラトミーは、「トランスフォーマー」シリーズより、可動フィギュア「ニンジャタートルズ パーティーワロップ」を2025年3月下旬に発売する。価格は8,800円。

「ニンジャタートルズ」が「トランスフォーマー」になって登場。頭部パーツを交換することによって、レオナルド、ラファエロ、ドナテロ、ミケランジェロを再現できる。各キャラクターの専用武器が付属し、フルポーザブル仕様で多彩なポージングを楽しむことができる。

ロボット形態では頭部パーツの交換で「ニンジャタートルズ」の各キャラクターを再現できる

ドナテロ

レオナルド

ラファエロ

ミケランジェロ

【製品概要】

JANコード:4904810948643

カートン入数:4

パッケージサイズ:225×280×100mm(幅×高さ×奥行)

対象年齢:15歳以上

電池:不要

全高:約210mm

(C) TOMY.

(C) 2024 Viacom Overseas Holdings C.V. All Rights Reserved. Teenage Mutant Ninja Turtles and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom Overseas Holdings C.V. Nickelodeon is a traldemark of Vicom International Inc.