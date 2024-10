【「トランスフォーマー」スタジオシリーズ(2製品)/「トランスフォーマーレガシー」シリーズ(3製品)】2025年3月下旬 発売予定価格:4,400円~

「SS-141 ミラージュ」

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」の「スタジオシリーズ」より2製品、「トランスフォーマーレガシー」シリーズより3製品を、それぞれ2025年3月下旬に発売する。価格は4,400円から。

「トランスフォーマー」スタジオシリーズからは「SS-141 ミラージュ」と「SS-142 オプティマスプライム」が登場。「トランスフォーマーレガシー」シリーズの新シリーズ「トランスフォーマーレガシー ユナイテッド」から「TL-88 ロックダウン」、「TL-89 ディセプティコンダイノキング」、「TL-90 スタンティコンメナソー」がそれぞれ登場する。

「トランスフォーマー」スタジオシリーズより「ミラージュ」と「オプティマスプライム」が登場!

「スタジオシリーズ」は、映画の世界観を再現して楽しめるコレクションにもぴったりのシリーズ。歴代映画の人気キャラクターたちが、最新デザインとなって続々登場する。今回、「ミラージュ」と「オプティマスプライム」が発売される。

「SS-141 ミラージュ」

価格:4,400円

対象年齢:8歳~

ハリウッドムービー第7作「トランスフォーマー/ビースト覚醒」に登場する「ミラージュ」を再現したアクションフィギュア。ロボットモードから青いストライプの入った銀色のポルシェ911(964型)に変形する。

「ミラージュ」は、高級ホテルの地下駐車場に隠れていたが、ノアが知らずに盗んだことで彼と友人になる。お調子者なところがあるものの正義感は強く、仲間に危害が加わることを決して許さない。ホログラムによる分身で敵を翻弄する戦闘スタイルを好んで使う。なお、本商品にはブラスター型の銃が付属する。

ロボットモードから青いストライプの入った銀色のポルシェ911(964型)に変形する

【セット内容】

ミラージュ本体(1)、武器(銃)(1)、取扱説明書(1)

「SS-142 オプティマスプライム」

価格:16,500円

対象年齢:8歳~

「トランスフォーマー」40周年を記念してオートボットの司令官「オプティマスプライム」が完全新規造形でスタジオシリーズに登場する。劇中イメージで完全再現されており、40周年を記念するアイテムとなっている。

オプティマスプライムはロボットモードからビークルモード(トレーラートラック)へと変形。コンテナは、ビークルモード時はトレーラートラックの後部に接続牽引することができる。コンテナは展開して基地モードにも変形し、ロボットモードと組み合わせて遊ぶことや付属の6輪車のローラーの出動あそびも可能となっている。

その他オプティマスプライムの武器であるエナジーアックス、レーザーライフルや劇中再現用のエフェクトパーツも付属。付属の各パーツはコンテナへの格納できる。

ロボットモードからトレーラートラックに変形する

【セット内容】

オプティマスプライム本体(1)、コンテナ本体(1)、コンテナ用パーツ(1)、ローラー(1)、エナジーアックス(1)、レーザーライフル(1)、エフェクトパーツ(6)、取扱説明書(1)

「トランスフォーマーレガシー」の新シリーズ「トランスフォーマーレガシー ユナイテッド」から3製品が登場

「トランスフォーマーレガシー」シリーズは、トランスフォーマー世界の人気キャラクターが同じ世界に集結し、新たな世代を創り出す。「キングダム」に続き人気のビーストウォーズキャラクターのリファインも継続しつつ、ビーストウォーズ以降の人気キャラクターも含めて続々と登場する。

今回、「トランスフォーマー」40周年を記念して、全ユニバースから人気のキャラクターが結集する新シリーズ「トランスフォーマーレガシー ユナイテッド」から「ロックダウン」と、人気の合体兵士が新仕様で登場する合体セット「TL-89 ディセプティコンダイノキング」および「TL-90 スタンティコンメナソー」の3製品が発売される。

「TL-88 ロックダウン」

価格:4,400円

対象年齢:15歳~

本商品は「ロボット」から「装甲車」へと変形する「ロックダウン」を立体化したアクションフィギュア。

「ロックダウン」は、装甲車に変形する宇宙の賞金稼ぎ。宇宙のあらゆる星々から武器を集め、争いを産む武器商人でもある。ディセプティコンに加担することが多いが、自らの利益のためなら報酬によってはオートボットの味方になることもあり、裏切りを得意としている。トレードマークの片腕のカギ爪は宇宙の海賊として全てのトランスフォーマーから恐れられている。

【セット内容】

ロックダウン本体(1)、マフラーパーツ(2)、エンジンパーツ(2)、武器(2)、フックパーツ(1)、取扱説明書(1)

「TL-89 ディセプティコンダイノキング」

価格:13,860円

対象年齢:15歳~

「ディセプティコンダイノキング」は、恐竜部隊の6体が合体して誕生する合体兵士。本商品では、ティラノサウルス型の恐竜部隊長ゴウリュウ、アンキロサウルス型の防衛兵ガイリュウ、トリケラトプス型の突撃兵カクリュウ、ステゴサウルス型の陸王兵ドリュウ、プテラノドン型の光速兵ヨクリュウ、ブロントサウルス型の海魔兵ライリュウがセットになっており、それぞれの武器が付属する。

【セット内容】

ゴウリュウ本体(1)、ガイリュウ本体(1)、カクリュウ本体(1)、ドリュウ本体(1)、ヨクリュウ本体(1)、ライリュウ本体(1)、ゴウリュウ用本体パーツ(1)、ゴウリュウ用武器(1)、ガイリュウ用本体パーツ(1)、カクリュウ用本体パーツ(1)、カクリュウ用武器A(1)、カクリュウ用武器B(1)、カクリュウ用武器C(1)、カクリュウ用武器アタッチメントパーツ(1)、ディセプティコンダイノキング頭部パーツ(1)、ドリュウ用武器A(1)、ドリュウ用武器B(1)、ヨクリュウ用武器(1)、ライリュウ用武器A(1)、ライリュウ用武器B(1)、取扱説明書(1)

「TL-90 スタンティコンメナソー」

価格:33,000円

対象年齢:15歳~

「スタンティコンメナソー」は、スタンティコン部隊の5体が合体した巨大兵士。本商品では、トレーラートラックに変形するスタンティコン部隊のリーダーのモーターマスター、スポーツカーに変形するディセプティコンブレークダウン、6輪レーシングカーに変形するドラッグストリップ、スポーツカーに変形するワイルドライダー、スポーツカーに変形するデッドエンドがセットになっており、それぞれの武器も付属する。国内限定スリーブパッケージ仕様となっている。なお、レガシーシリーズで単品発売された物とは一部仕様が異なる。

【セット内容】

モーターマスター本体(1)、モーターマスターコンテナ本体(1)、ディセプティコンブレークダウン本体(1)、ドラッグストリップ本体(1)、ワイルドライダー本体(1)、デッドエンド本体(1)、ディセプティコンブレークダウン本体パーツ(1)、ディセプティコンブレークダウン武器(1)、ディセプティコンブレークダウン頭部パーツ(1)、ワイルドライダー武器(2)、ドラッグストリップ武器(2)、デッドエンド武器(2)、取扱説明書(1)

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。

(C) TOMY. (C) 2025 Paramount Pictures Corporation.All Rights Reserved. TM & (R) denote Japan Trademarks.

(C) 2025 Porsche AG. Porsche, Porsche Crest, Porsche Logotype are trademarks of Porsche AG used under license.

(C) TOMY