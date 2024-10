【TOKYO GAME SHOW SALE】セール期間:10月9日23時59分まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Store(PSストア)にて、本日10月9日23時59分まで「TOKYO GAME SHOW SALE」を開催している。

本セールでは、「ストリートファイター6」や「モンスターハンターライズ + サンブレイク セット」、「FINAL FANTASY VII REBIRTH」、「龍が如く8」など、ゲームタイトル、DLC含めた多数の商品が対象となっている。

なお、購入の際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「TOKYO GAME SHOW SALE」セール対象商品の一部

「ストリートファイター6」

価格:7,990円 → 3,995円(50%オフ)

□PSストア「ストリートファイター6」販売ページ

「モンスターハンターライズ + サンブレイク セット」

価格:5,990円 → 1,976円(67%オフ)

□PSストア「モンスターハンターライズ + サンブレイク セット」販売ページ

「FINAL FANTASY VII REBIRTH」

価格:9,878円 → 7,408円(25%オフ)

□PSストア「FINAL FANTASY VII REBIRTH」販売ページ

「龍が如く8」

価格:9,680円 → 5,808円(40%オフ)

□PSストア「龍が如く8 PS4 & PS5」販売ページ

「OCTOPATH TRAVELER」

価格:7,480円 → 3,740円(50%オフ)

□PSストア「OCTOPATH TRAVELER PS4 & PS5」販売ページ

(C)CAPCOM

(C)CAPCOM CO., LTD. 2021, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

(C)SEGA

(C)SQUARE ENIX