¡Ú¶ÍÀ¸¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÀÖ¾ëÍë¿ÀÇÕ¡ÛµÜÃÏ¸µµ±¤¬°ìÆüÁá¤¤¾¡Éé¶î¤±À®¸ù¡Ö²ó¤êÂ¤¬£´Äú¿È¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶ÍÀ¸¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£¶£¸¼þÇ¯µÇ°¡¡ÀÖ¾ëÍë¿ÀÇÕ¡×¤Ï£¸Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µÜÃÏ¸µµ±¡Ê£³£·¡áº´²ì¡Ë¤ÏÍ½Áª£³ÆüÌÜ¡¢£±£Ò¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ£²Ãå¡¢£¹£Ò¤Ç¤Ï¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Î£µ¡¢£¶Ãå¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¡£ÆÀÅÀÎ¨£±£´°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢½àÍ¥¿Ê½Ð¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£±£·¹æµ¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾å¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÏÃæ·ø¤¢¤ë¤«¤Ê¤¯¤é¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö£²ÆüÌÜ¤è¤ê¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²ó¤êÂ¤¬£´Äú¿È¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÄã¸Â¤Î´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡£¥Ú¥é¤Î¹â¤µ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¾åÀÑ¤ß¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²¿¤È¤«Àï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤ÏÄÌ»»£¹Àá¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢£³Í¥½Ð£²£Ö¤È·ë²Ì¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×¤ÈÞÕ¿È¤ÎÁö¤ê¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡£