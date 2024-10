【わたしのミューズ】著者:麻野ススキ講談社

画家を目指すジャネットは、自らの作品が評価されずにいた。そんなある日、美しき幽霊・テオドールと出会う。テオドールは自分を描いて欲しいとジャネットに依頼する。彼をモデルに描いた作品は、思いもよらぬ形で話題になっていくが……。

本作「わたしのミューズ」は、「コミックDAYS」にて7月25日より配信されている麻野ススキ氏の短編作品。2024年前期・第85回ちばてつや賞一般部門の「奨励賞」を受賞している。

ジャネットのモデルは、街で一番の美男子だった幽霊。彼をモデルに絵を描くジャネットは、彼の美しさを引き出せるよう試行錯誤を繰り返す。本作では、美しさの下に隠された、幽霊のテオドールが抱えていた想いも丁寧に描かれている。

画家を目指すジャネットは、自らの絵を売り込むも評価されず燻る(くすぶる)日々を送っていた。そんなある日、彼女の目の前に現われた美しき幽霊・テオドール。彼をモデルに傑作を描こうとするジャネットだが、その絵は思いもよらぬ形で話題になっていき……。

