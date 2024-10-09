「ONE PIECE ONLY」展がPLAY! MUSEUMにて本日10月9日より開催
【「ONE PIECE ONLY」展】
会期：2024年10月9日～25年1月13日
※12/31～1/2は休館
会場：PLAY! MUSEUM（東京・立川）
開館時間：10時～18時（入場は17時30分まで）
入場料：一般 2,400円、大学生 1,800円、高校生 1,200円、中・小学生 800円、未就学児無料
会期：2024年10月9日～25年1月13日
※12/31～1/2は休館
会場：PLAY! MUSEUM（東京・立川）
開館時間：10時～18時（入場は17時30分まで）
入場料：一般 2,400円、大学生 1,800円、高校生 1,200円、中・小学生 800円、未就学児無料
集英社は、展示イベント「ONE PIECE ONLY」展を東京・立川のPLAY! MUSEUMにて10月9日より開催する。開催期間は2025年1月13日まで。
「ONE PIECE ONLY」展では1997年から27年以上にわたり「週刊少年ジャンプ」で連載中の「ONE PIECE」にフォーカスし、1000話100巻を記念するプロジェクトのひとつとして展示イベントを実施。
原作者・尾田栄一郎氏のネームや原画、新たに撮り下ろした映像などを加え、この世界で稀有（ONLY）な作品がどうやって生まれるのかを辿る展覧会となっている。
2024年、新たに印刷会社での「週刊少年ジャンプ」やコミックスの製作現場が撮影され、印刷機のなかに入り込んでいくような圧倒的な映像空間や「ONE PIECE」1話から1110話の全ページ展示などがある。
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