ÀÐÇË¼óÁê £¹Æü½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ø¡Ö¹ñÌ±¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦ºàÎÁ¤âÄó¶¡¤·¤¿¡×¡¡Ä¾Á°¤Ë¤ÏÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¼Â»Ü
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï£¹Æü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¡£¤½¤Î¸å¤Ë³«¤¯Î×»þ³ÕµÄ¤Ç¡¢½°±¡Áª¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¡Ö£±£µÆü¸ø¼¨¡¢£²£·ÆüÅê³«É¼¡×¤ÈÀµ¼°¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡½°±¡ËÜ²ñµÄ¤ÏÆ±Æü¸á¸å£³»þÈ¾¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£³Û²ìÊ¡»ÖÏºµÄÄ¹¤¬²ò»¶¾Û½ñ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ²ò»¶¤òÀë¸À¤¹¤ë¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÀÐÇË¼óÁê¤Ï£¸ÆüÌë¡¢´±Å¡¤ÇºÇÃ»¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤À¯¸¢¤¬È¯Â¤·¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦ºàÎÁ¤âÄó¶¡¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï²ò»¶¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Î²ñ´üËö¤ËÌîÅÞÅÞ¼ó¤¿¤Á¤ÈàÅÞ¼óÆ¤ÏÀá¤ò¹Ô¤¦¡£ÌîÅÞÂ¦¤ÏÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ê¼Áµ¿»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤òµá¤á¡¢ÄÌÎã¤Î£´£µÊ¬´Ö¤«¤é£±»þ´Ö£²£°Ê¬´Ö¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï£¶·î¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ØÁí¼Áµ¿»þ´Ö¤È¤·¤ÆºÇÄã£²»þ´Ö½¼¤Æ¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÌîÅÞÂ¦¤ÏÂçÉý¤Ê±äÄ¹¤òµá¤á¤Æ¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ÏÀÀï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£