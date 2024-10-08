¤¹¤È¤×¤êÄïÊ¬¡¦AMPTAKxCOLORS¡¡·ëÀ®2¼þÇ¯µÇ°¤Î¿·¶Ê¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¸ì¤ëº£¸å¤ÎÌ´
2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡¦AMPTAKxCOLORS¡Ê¥¢¥ó¥×¥¿¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¥º¡Ë¤¬6Æü¡¢·ëÀ®2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿·¶Ê¤ÎMV¤ò¸ø³«¡£SNS¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AMPTAKxCOLORS¤Ï¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄïÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¡£¥²¡¼¥à¼Â¶·¤ä¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢ASMR¥»¥ê¥Õ¤Ê¤É¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢2022Ç¯10·î2Æü¤Ë·ëÀ®¡£ÄÌ¾Î¥¢¥ó¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤¤£¡Ê²«¿§¡Ë¡¢¤Þ¤¼ÂÀ¡Ê»ç¡Ë¡¢¤×¤ê¤Ã¤Ä¡ÊÎÐ¡Ë¡¢¤Á¤°¤µ¤¯¤ó¡Ê¿å¿§¡Ë¡¢¤¢¤Ã¤È¡ÊÀÖ¡Ë¡¢¤±¤Á¤ã¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤Î6¿Í¡£³èÆ°Åö½é¤«¤é²»³Ú³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëÀ®¤«¤é¤ï¤º¤«2¤«·î¸å¤Ë¤Ï¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢²Î¤¤¼ê»Ë¾åºÇÂ®¤È¸À¤ï¤ì¤ë·ëÀ®1Ç¯10¤«·î¤Ç¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£YouTube¤ÎÆ°²èÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï4²¯5000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ10·î¤Ë·ëÀ®2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥ó¥×¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¿·¶Ê¡Ø¤¦¤ï¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò²ò¶Ø¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MV¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥×2¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¼¡¡¹¤ÈÅê¹Æ¡£MV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥¢¥ó¥×¤é¤·¤µÁ´³«¡×¡ÖºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢AMPTAKxCOLORS¤¬·ëÀ®2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÆ°²è¤äÀ¸ÊüÁ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢1½µ´Ö¤«¤±¤¿¥²¡¼¥à¤Î´ë²è¡¢²Æ¤ÎÆÃÊÌ¼Â¼ÌÆ°²è¤Ê¤É¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²Î¤¤¼ê»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¡Ä¡ª¡¡¥¢¥ó¥×6¿ÍÁ´°÷¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÂ¿¤¯¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤¿¤³¤È¡¢°ì½ï¤ËÄºÅÀ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤Ù¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤ò¹ðÇò¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡È²«¡É ¡È»ç¡É ¡ÈÎÐ¡É ¡È¿å¿§¡É ¡ÈÀÖ¡É ¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤Î6¿§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢7¿§¤ÎÆú¿§¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¢¤È1¿§¡Ä!!!¡¢¤½¤¦¡ª¡ª¡¡¡ÈÜô¡É¿§¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤Î¡ÈÜô¡É¿§¤òËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¢¥ó¥×¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡¼¡ÈÆú¿§¡É¡¼7¿§¤Î¸ÄÀ(¥«¥é¡¼)¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢·¯¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¡¢¹ÔÆ°¤ò¥¢¥ó¥×¤ËÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¶ÊÃæ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤âËÍ¤¿¤Á¤âÂç¹¥¤¤Ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£