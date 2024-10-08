¶¦»º¡¦¾®ÃÓ¹¸»á¡¡¤ì¤¤¤ï¤Î²Æì£±¶è¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ËÉÔ²÷´¶¡Öà¥ª¡¼¥ë²Æìá¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÅ¨ÂÐ¹Ô°Ù¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï£¸Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤¬¼¡´ü½°±¡Áª¤Î²Æì£±¶è¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤ì¤¤¤ï¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±Áªµó¶è¤Ë¿·¿Í¤ÇÊÝ°é»Î¤Îµ×ÊÝÅÄ¤ß¤É¤ê»á¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Áªµó¶è¤ÏÀÖÎæÀ¯¸»á¤¬¶¦»ºÅÞ¤ä¼ÒÌ±ÅÞ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ë²Æì¡×¤È¤·¤ÆµÄÀÊ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Áªµó¶è¤À¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÎæÀ¯¸½°±¡µÄ°÷¤Ï²Æì¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÊÕÌî¸Å¤ÎÌäÂê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¤ÎÌäÂê¡¢²Æì·ÐºÑ¤ÎÌäÂê¡¢¾¯½÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÀË½ÎÏ»ö·ï¡¢²Æì¤Î³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÏÀÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿à²Æì¤ÎÊõá¤È¤¤¤¦¤Ù¤Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊµÄÀÊ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·Ð²á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö£±£°·î¤Î£²Æü¤Ë¤ì¤¤¤ï¤Î¹â°æ¡Ê¿ò»Ö¡Ë´´»öÄ¹¤«¤é»ä¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ø²Æì£±¶è¤Ë¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸õÊä¼ÔÄ´À°¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅìµþ£±£´¶è¡¢¿ÀÆàÀî£²¶è¡¢ºë¶Ì£±£´¶è¤Î£³¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸õÊä¼ÔÄ´À°¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¿½¤·½Ð¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ï»³ËÜ¡ÊÂÀÏº¡ËÂåÉ½¤¬¹ñÀ¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌîÅÞ¶¦Æ®¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸õÊä¼ÔÄ´À°¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶Ú¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê¾®ÃÓ»á¡Ë
¡¡Æ±Áªµó¶è¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¾®ÃÓ»á¤Ï¡ÖÀ³Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¶¦»ºÅÞ¤È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£à¥ª¡¼¥ë²Æìá¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¨ÂÐ¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¤·¤¿¡£