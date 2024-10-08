Aぇ! group、YouTube生配信決定「Gotta Be」撮影裏話・“夢”トークも
【モデルプレス＝2024/10/08】Aぇ! groupが9日、自身のYouTubeチャンネルにて生配信を行うことが決定した。
【写真】Aぇ! group、ツアーで初披露楽曲のライブ映像解禁
2nd Single 「Gotta Be」（読み：ガラビー）の発売を記念し、発売日である10月9日21時からYouTube公式チャンネルにて生配信を行うことを発表したAぇ! group。
今回の生配信では、「Gotta Be」のMV撮影やレコーディング裏話やカップリング曲の解説に加えて、Aぇ! group と“Aぇ! 夢”を叫ぼう！「Aぇ! POST」キャンペーン（募集は終了）で全国のCDショップやX（旧Twitter）にて投稿されたみんなの「夢」についてもトークが展開される予定だ。（modelpress編集部）
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◆Aぇ! group、生配信決定
2nd Single 「Gotta Be」（読み：ガラビー）の発売を記念し、発売日である10月9日21時からYouTube公式チャンネルにて生配信を行うことを発表したAぇ! group。
今回の生配信では、「Gotta Be」のMV撮影やレコーディング裏話やカップリング曲の解説に加えて、Aぇ! group と“Aぇ! 夢”を叫ぼう！「Aぇ! POST」キャンペーン（募集は終了）で全国のCDショップやX（旧Twitter）にて投稿されたみんなの「夢」についてもトークが展開される予定だ。（modelpress編集部）
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