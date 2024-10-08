Aぇ! group（提供写真）

写真拡大

【モデルプレス＝2024/10/08】Aぇ! groupが9日、自身のYouTubeチャンネルにて生配信を行うことが決定した。

【写真】Aぇ! group、ツアーで初披露楽曲のライブ映像解禁

◆Aぇ! group、生配信決定


2nd Single 「Gotta Be」（読み：ガラビー）の発売を記念し、発売日である10月9日21時からYouTube公式チャンネルにて生配信を行うことを発表したAぇ! group。

今回の生配信では、「Gotta Be」のMV撮影やレコーディング裏話やカップリング曲の解説に加えて、Aぇ! group と“Aぇ! 夢”を叫ぼう！「Aぇ! POST」キャンペーン（募集は終了）で全国のCDショップやX（旧Twitter）にて投稿されたみんなの「夢」についてもトークが展開される予定だ。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】