倉木麻衣、“サンリオピューロランドのショー”にサプライズ登場＆生歌唱

歌手の倉木麻衣(41歳)が10月6日、サンリオピューロランド(東京・多摩)にて開催中のショー「Wish me mellのChance for you」のアフタートークにサプライズ登場。サンリオの人気キャラクター・ウィッシュミーメルと共に曲を生披露した。ウィッシュミーメルはサンリオの人気キャラクターで、おともだちのキャラクターとして、倉木麻衣がモデルとなっている犬の女の子・マイマイも登場している。そんなウィッシュミーメルが主演を務めるこのショーは2019年9月にスタート。倉木が2005年に発表した楽曲「Chance for you」がタイトルに使用されており、ショーの中でも主演のウィッシュミーメルと、倉木がキャラクターボイスを務めている歌姫“マイマイ”が一緒に歌い、観客に元気と勇気を届けてきた。

そんな多くの人に愛されてきたこのショーが、10月14日に千秋楽を迎えることが先日発表され、それを聞いた倉木が、ファイナルに向けて頑張るウィッシュミーメルのために10月6日の最終回に、サプライズで応援に駆けつけた。上演後、きつね役のライブエンターテイナーの進行で、ユニコーン役、ねずみ役、ひつじ役のライブエンターテイナー、そして主役のウィッシュミーメルが登場し、アフタートークがスタート。それぞれがショーへの想いやこだわりポイントなど、これまでこのショーを見守ってきたファンにはたまらないトークが繰り広げられた。その後、きつねの「みんな大事な人忘れてない!? 日本の歌姫、マイマイこと倉木麻衣さん!!」と呼び込まれて倉木本人が登場すると、満員の会場からは悲鳴にも似た歓声。倉木から「いつもみんなに元気と勇気を与えてくれるメルちゃんのように、私も歌で元気を与えたいと思って歌唱しています。気持ちを一つに繋げてみんなに届けられてマイマイすごく幸せです! いつも元気をもらっています!」と感謝の思いを伝えられると、ウィッシュミーメルも両手をあげて大喜びの様子を見せた。そして、ウィッシュミーメルの希望で、マイマイこと倉木とウィッシュミーメル、そしてライブエンターテイナーたちによるスペシャルな「Chance for you」の生披露も実現。幸運にもその場に居合わせ、「Chance for you」に込められた、“傷つくことを恐れずに勇気を持って一歩踏み出してみよう、どんな時もどんな人にも必ずチャンスはあるんだよ”というメッセージを生で受けた観客の中には、涙する姿もあった。「今日とっても元気とパワーをもらえました! 10月14日にこのショーが最終日を迎えるまで、ぜひメルちゃんを応援してあげてください! みんなでメルちゃん頑張ってー! って声をかけましょう!」という倉木の声がけにより、会場全体で一斉にウィッシュミーメルにエールを送り、アフタートークが終了した。なお、トーク内では、ショーの終幕が発表されてから多くのファンから惜しむ声が上がったことを受け、ショーのDVD化も発表された。