ONE OR EIGHTが、初のドキュメンタリー・シリーズ『8ET ON YOURSELF』の「STAGEZERO #1」を、グループ名「ONE OR EIGHT」にかけて10月8日(火)に公開した。今年の8月にデビューを果たしたONE OR EIGHT。デビュー曲である「Dont Tell Nobody」は、Billboard JAPANの「Heatseekers Songs」(8/28公開)で首位を獲得したほか、Spotifyの中で最も人気を誇る公式プレイリストの1つ「New Music Friday」(8/16更新分)にアメリカ版をはじめとする16の国と地域で選出された。デビュー曲が、16の国と地域で選出されるのは、日本人ボーイズグループ初の快挙。さらに、来月11月9日にはボーイズグループ初として、「Hypebeast」が主催する香港で開催予定の「HYPEFEST HONG KONG 2024」にも出演が決定している。

そんなデビューの裏に、本日公開された「8ET ON YOURSELF -STAGE ZERO- #1」は、彼らがデビュー前に、日本・韓国・タイ・インドネシア・ベトナムの5カ国に渡り、学校、ストリート、イベント会場などで全13公演、合計約2万人の前でパフォーマンスをしてきた修行の日々を明らかにした。グループのタグラインである「BET ON YOURSELF(自分自身に賭けろ)」を掲げて、異なる国・文化・ステージでパフォーマンスをする挑戦の姿とその挑戦を全身で楽しむ彼らが映し出されている。「8ET ON YOURSELF -STAGE ZERO- 」は全5エピソードで構成されており、毎週火曜日に順次公開されていく。これまで詳細に明かされていなかったメンバーのバックグラウンドやキャラクター、グループのムードも深ぼられた内容になっている。8ET ON YOURSELF -STAGE ZERO- 公開スケジュール10/8(火)21:30 「8ET ON YOURSELF -STAGE ZERO- #1」10/15(火)21:30 「8ET ON YOURSELF -STAGE ZERO- #2」10/22 (火)21:30 「8ET ON YOURSELF -STAGE ZERO- #3」10/29(火)21:30 「8ET ON YOURSELF -STAGE ZERO- #4」11/5 (火)21:30 「8ET ON YOURSELF -STAGE ZERO- #5」OFFICIAL SITE https://oneoreight.com/