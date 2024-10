茨城の焼肉店にある「神のレバー」とは？ 9月の人気記事ランキング

「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。

2024年9月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、9月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2024年9月1日〜9月30日

【10位】焼鳥マニアに話題沸騰! 焼鳥に香りをつけるという新発想で革命を起こす

10位は、連載「噂の新店」で紹介した「炭火 TORI8」の記事。はて?何と読めばよいのやらと悩んでしまう店名は「トリエイト」と読みます。こちら、今年の3月にオープンするやいなやあっという間に食べログ3.50を超え、現在も(2024年9月)3.83という高い点数を維持しているのです。

炭焼 TORI8 写真:お店から

【9位】祇園のママに聞く! 京都で「昼飲み」するならこのお店

9位は、人気連載「教えて! 祇園の宏美ママ」。今回のテーマは「昼飲み」です。京都・祇園のお茶屋で生まれた宏美ママが普段使いするお店を教えてもらいました。

ビアレストラン ミュンヘン 出典:mkntさん

【8位】グランプリ受賞の味噌ラーメンは必食! 野田の人気店が移転オープンして、ますますパワーアップ(大阪・野田)

8位は、注目の新店を紹介する連載「New Open News」からのランクイン。2024年7月、阪神電車・野田駅から徒歩約3分のところにオープンした、ラーメン店「のだ麺 〜縁〜」の記事です。

のだ麺 〜縁〜 出典:ふじやん77さん

【7位】知る人ぞ知る名店が高円寺にあり! 看板メニューは肉が主役の「麻婆豆腐」!

7位も「噂の新店」から。高円寺に間借りでランチのみ営業、「和牛麻婆豆腐膳」を提供し地元民から絶大なる評価を受けた「極彩」。場所を移し「極彩 椿」と店名を変えディナー営業も始まると、評判を聞きつけたグルメたちが遠方からも足を運ぶようになり人気急上昇中です。

極彩 椿 写真:お店から

【6位】「dacō」と「I’m donut?」が一つに! 行列パンと行列ドーナツがいっしょに楽しめる(東京・駒沢)

6位も、連載「New Open News」から。2024年9月にオープンしたベーカリー「dacō?(ダコー?)」の記事です。

dacō? 駒沢 出典:りんちゃ?さん

【5位】食べログ百名店「むかん」が阿佐ヶ谷と横浜に新店をオープン(東京・阿佐ヶ谷)(神奈川・日ノ出町)

5位も、連載「New Open News」から。「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」に選出されている「むかん」が、2024年7月に阿佐ヶ谷と横浜・日ノ出町に新店をオープンしました。

むかん横浜 出典:4a1f02さん

【4位】新店から隠れた名店まで! 最旬「軽井沢」グルメ9選

4位には「マガジンまとめ」がランクイン。今回は軽井沢の最旬グルメを食べロググルメ著名人の山本憲資さんに教えてもらいました。

飯箸邸 出典:chocosaraさん

【3位】おいしいものを知り尽くした大人たちが「こんな店を待っていた!」と集う店

いよいよ、トップ3の発表です!

3位には、連載「食いしん坊が集う店」がランクイン。今回はリニューアルオープンした赤坂の隠れ家レストラン「アモルファス」を紹介しています。

amorphous 出典:毎日1外食太郎さん

【2位】ドーナツ探求家が厳選! 東京で行きたい最新ドーナツ店アドレス10選

2位は……

最新ドーナツ店をまとめた「マガジンまとめ」。ドーナツ探求家・溝呂木一美さんが、2020年以降にできた東京のドーナツ店を厳選して紹介してくれました。

axisss tokyo 写真:お店から

【1位】令和のグルメ王、浜崎龍が注目! 茨城で出会った「神のレバー」

そして1位は……

連載「遠くても食べたい味」の「茨城で出会った神のレバー」でした。年間の外食は1,500軒以上! 令和のグルメ王、浜崎龍さんがわざわざ旅をしてでも行く価値があるお店を紹介。今回は、茨城県にある焼肉「極み焼肉ホルモン 清司」です。

極み焼肉ホルモン 清司 写真:お店から

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

