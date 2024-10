「関西蚤の市 in 万博記念公園」が、2024年12月6日(金)から8日(日)までの3日間、大阪・万博記念公園にて開催される。

「関西蚤の市」万博記念公園に古き良きものが集結

全国の古道具店や古書店、古着屋等が集結する「関西蚤の市」は、「紙博」などの人気イベントを手がける「手紙社」による人気フリーマーケット。関西では9回目の開催を迎える今回も、世界各国・日本全国から集められたアンティークやヴィンテージのアイテムが販売される。

220組以上の出店者

会場となる万博記念公園には、総勢220組以上が出店。様々な審美眼により集められた古道具や古着、北欧に焦点を当てた雑貨、見た目と味わいの両方にこだわったフード、お菓子、個性豊かな作家によるハンドメイド品などが集結する。

また、2024年春に東京で行われた「東京蚤の市'24 SPRING」で登場した新エリア「和もの街道」が大阪にも上陸。日本を代表する伝統工芸から馴染みの深い日用品まで、文字通り日本でつくられた“和もの”も手に入る。

選りすぐりのグルメを味わえるフードエリア

全国から選りすぐりの美味しいグルメを集めた、グルメフェスさながらのフードエリアにも要注目だ。土産にも最適な焼き菓子やパン、蚤の市名物となっているぐるぐるソーセージの「うずまきちゃん」など、お腹も心も満たしてくれる一品が用意されている。

開催概要

「関西蚤の市 in 万博記念公園」

開催日:2024年12月6日(金)〜12月8日(日)

時間:9:30〜16:30

会場:万博記念公園 東の広場(大阪府吹田市千里万博公園内)

入場料:

・前売り券(オンライン販売) 1,200円

・当日券(会場販売) 1,500円

・手紙社の部員限定・デジタルチケット 1,200円

※前売り券(オンライン販売チケット)は10月7日(月)12:00〜イープラスにて販売開始。

※別途万博記念公園入園料の大人260円/小中学生80円が必要。

※中学生以下入場無料。

※チケットは当日限り有効。通し券なし。

※当日券は現金のみ。



■出店者(220組以上)

古道具・古雑貨、古書店街、古着、雑貨、関西北欧市、関西アジアンタウン、キッズマルシェ、花マルシェ、リュックサックバザール、世界のティールーム、関西おやつ通り、フード、ワークショップ、紙もの、布博、クラフト、アウトドア、和もの街道

■アーティスト(9組)

オオヤユウスケ/カジヒデキ/奇妙礼太郎/澤部渡(スカート)

/高野寛/つじあやの/土岐麻子/ホフディラン/堀込泰行

■パフォーマー(7組)

Koji Koji Moheji/コメカミマスター/TheWorthless/バブリン先生/p0p0balloon/マチーデフ/WAO!!

■アトラクション

物々交換の本棚/のみくじ/どこから来ましたかボード・クリスマスツリーを飾ろう/アリクイさんグリーティング/スタンプさんを探せ!/いきなりラップバトル and more

外部サイト