¥¯¥Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Ç°ÛÀ¤³¦¤Ø!? °ú¤¤³¤â¤ê¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼Ì¼¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡¿¤¯¤Þ ¥¯¥Þ ·§ ¥Ù¥¢¡¼1¡
¡Ø¤¯¤Þ ¥¯¥Þ ·§ ¥Ù¥¢¡¼1¡Ù¡Ê¤»¤ë¤²¤¤¡§Ì¡²è¡¢¤¯¤Þ¤Ê¤Î¡§¸¶ºî¡¢029¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´20²ó¡Û¸½¼Â¤Ë¼ºË¾¤·²¾ÁÛ¸½¼Â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥àÇÑ¿Í¾¯½÷¡¦¥æ¥Ê¡Ê15ºÐ¡Ë¡£³ô¤Ç²Ô¤¤¤À»ñ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ËÀä»¿°ú¤¤³¤â¤êÃæ¡£¤¢¤ëÆü¡¢º£¥É¥Ï¥Þ¥êÃæ¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤ÈÁ´¿È¥¯¥Þ¤À¤é¤±¤Î¥Á¡¼¥ÈÁõÈ÷¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¡Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀäÂÐÃå¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤½¤¦»×¤Ã¤¿¥æ¥Ê¤À¤±¤É¡¢Á´¿È¥¯¥ÞÁõÈ÷¤Î¤Þ¤Þ¡¢°ÛÀ¤³¦¡Ê¡©¡Ë¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä!?¡Ø¤¯¤Þ ¥¯¥Þ ·§ ¥Ù¥¢¡¼¡Ù¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¤Ç¡¢Âç¿Íµ¤¡¦°ÛÀ¤³¦¥¯¥Þ¤ÃÌ¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£