大西亜玖璃が、11月20日（水）にリリースする7thシングル「アウフタクト」のミュージックビデオを公開した。

「アウフタクト」は、自身も千堂雅人役として出演する、第1話の放送・配信がスタートしたTVアニメ『精霊幻想記2』のオープニングテーマに起用されている。ミュージックビデオでは、アンサンブルと共に彼女が歌うシーンや、普段の姿を連想させる表情豊かなシーンに注目だ。

また、CDの発売に先駆けて「アウフタクト」の先行配信もスタート。各配信サイトでフルサイズの楽曲をいち早く聴くことができる。

さらに、先行配信を記念して、Xでのシェアキャンペーンや、LINE MUSIC再生回数キャンペーンも開催中だ。



リリース情報

大西亜玖璃 7th シングル「アウフタクト」

【初回限定盤】


【通常盤】

2024年11月20日（水）発売
【初回限定盤】CD＋DVD　COZC-2128〜9　￥2,090（税込）
【通常盤】CD Only　 COCC-18230　￥1,430（税込）
＜CD収録内容＞
1. アウフタクト
TVアニメ『精霊幻想記2』オープニングテーマ
作詞・作曲・編曲：鶴粼輝一
2. Fall in you
作詞・作曲・編曲：近藤圭一
3. アウフタクト（Instrumental）
4. Fall in you（Instrumental）
＜DVD収録内容（初回限定盤のみ）＞
「アウフタクト」ミュージックビデオ+メイキング映像

◆「アウフタクト」先行配信
配信サイト一覧：https://agurionishi.lnk.to/auftakt
◆配信キャンペーン開催
・Xシェアキャンペーン
・LINE MUSIC再生回数キャンペーン
詳細：https://columbia.jp/onishiaguri/info.html#haishin

関連リンク

◆大西亜玖璃 オフィシャルTwitter
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◆大西亜玖璃 音楽情報サイト
◆大西亜玖璃 オフィシャルYouTubeチャンネル