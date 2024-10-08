大西亜玖璃、アニメ『精霊幻想記2』OPテーマ「アウフタクト」のMVを公開
大西亜玖璃が、11月20日（水）にリリースする7thシングル「アウフタクト」のミュージックビデオを公開した。
「アウフタクト」は、自身も千堂雅人役として出演する、第1話の放送・配信がスタートしたTVアニメ『精霊幻想記2』のオープニングテーマに起用されている。ミュージックビデオでは、アンサンブルと共に彼女が歌うシーンや、普段の姿を連想させる表情豊かなシーンに注目だ。
さらに、先行配信を記念して、Xでのシェアキャンペーンや、LINE MUSIC再生回数キャンペーンも開催中だ。
リリース情報
【初回限定盤】
【通常盤】
2024年11月20日（水）発売
【初回限定盤】CD＋DVD COZC-2128〜9 ￥2,090（税込）
【通常盤】CD Only COCC-18230 ￥1,430（税込）
＜CD収録内容＞
1. アウフタクト
TVアニメ『精霊幻想記2』オープニングテーマ
作詞・作曲・編曲：鶴粼輝一
2. Fall in you
作詞・作曲・編曲：近藤圭一
3. アウフタクト（Instrumental）
4. Fall in you（Instrumental）
＜DVD収録内容（初回限定盤のみ）＞
「アウフタクト」ミュージックビデオ+メイキング映像
◆「アウフタクト」先行配信
配信サイト一覧：https://agurionishi.lnk.to/auftakt
◆配信キャンペーン開催
・Xシェアキャンペーン
・LINE MUSIC再生回数キャンペーン
詳細：https://columbia.jp/onishiaguri/info.html#haishin
関連リンク
◆大西亜玖璃 音楽スタッフ オフィシャルTwitter
◆大西亜玖璃 音楽情報サイト
◆大西亜玖璃 オフィシャルYouTubeチャンネル