【モデルプレス=2024/10/08】日本からデビューしたばかりのボーイズグループ・ONE OR EIGHT(読み:ワンオアエイト)初のドキュメンタリー・シリーズ「8ET ON YOURSELF」のエピソード1が10月8日、グループの公式YouTubeチャンネルにて公開された。「8ET ON YOURSELF -STAGE ZERO-」は、パフォーマンス修行を納めたドキュメンタリー。「STAGEZERO #1」は、グループ名「ONE OR EIGHT」にかけて10月8日に公開された。

8月にデビューを果たした彼らだが、デビュー前には日本・韓国・タイ・インドネシア・ベトナムの5カ国に渡り、学校、ストリート、イベント会場などで全13公演、合計約2万人の前でパフォーマンスをしてきた修行の日々があったことが明らかに。ドキュメンタリーでは、グループのタグラインである「BET ON YOURSELF(自分自身に賭けろ)」を掲げて、異なる国・文化・ステージでパフォーマンスをする挑戦の姿と、その挑戦を全身で楽しむ彼らが映し出されている。なお、「8ET ON YOURSELF -STAGE ZERO- 」は全5エピソードで構成されており、毎週火曜日に順次公開。これまで詳細に明かされていなかったメンバーのバックグラウンドやキャラクター、グループのムードも深ぼられた内容になっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】