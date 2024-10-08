岐阜県美濃加茂市の新音楽フェス『ONE PARK RIVERFES2024 in MINOKAMO』 追加ラインナップ＆タイムテーブルを発表
10月19日（土）・20日（日）の2日間にわたり、岐阜県・リバーポートパーク美濃加茂内特設会場で開催される『ONE PARK RIVERFES2024 in MINOKAMO』から、各日のタイムテーブルが発表された。
『ONE PARK RIVERFES2024 in MINOKAMO』は、岐阜県・美濃加茂市の“リバーポートパーク美濃加茂”特設会場を舞台に誕生したキャンプインフェス。社長（SOIL&”PIMP”SESSIONS）が音楽顧問／Co-Founderを務める『ONE PARK FESTIVAL』企画・プロデュースによる新たな音楽フェスだ。
タイムテーブルとともに、10月19日（土）にYoshimRIOT、10月20日（日）にOP Buddiesが、それぞれ追加で出演することも明らかになっている。
YoshimRIOT
OP Buddies
『ONE PARK RIVERFES2024 in MINOKAMO』は、PHASE2のチケットがイープラスにて受付中。