BLANKEY JET CITY名盤6アルバムのアナログ発売日決定！『LAST DANCE』上映会開催も

■『LAST DANCE』上映会は11月12日渋谷クラブクアトロで開催!特別企画“昼の部『円盤喫茶 ブランキー』”は入場無料

BLANKEY JET CITYの2024/2025プロジェクトとして発表された「全オリジナルアルバム初アナログ化」のうち、2025年リリース分となる名盤6作品の発売日が発表された。

初アナログ化第1弾として9月25日に発売された1st Album『Red Guitar and the Truth』(オリジナル発売日:1991年4月12日)と2nd Album『BANG!』(オリジナル発売日:1992年1月22日)のアナログレコード盤が大好評。『BANG!』は32年前に発売されたアルバムにも関わらず、Tシャツ付きアナログ盤は発売3週間前の予約段階で完売し、アナログ盤としては驚異のオリコンデイリーアルバムランキング10位(9月24日付)とトップ10入りを果たしている。

このたび発表されたシリーズ後半は、2025年1月29日を皮切りに隔月で2作品ずつリリースされる。初アナログレコード化となる作品、そしてオリジナル発売時にアナログ盤が限定販売された作品も、当時のアナログ盤とは違う収録曲やジャケットでアナログレコード化となる。なお、10月9日18時より一斉に予約受付が開始される。

そして、『LAST DANCE』のフルHDアップコンバートバージョンの映像を巨大スクリーンと迫力の大音量で体感する『BJC “LAST DANCE” 上映会 #3104 JET CITY』が、11月12日に渋谷クラブクアトロで開催されることも発表された。チケットは10月12日12時から発売される。

さらに同日、特別企画として、“昼の部『円盤喫茶 ブランキー』”がオープンする。こちらの特別企画は入場無料(別途要ドリンク代)とのことなので、併せてチェックしてみよう。

『BJC “LAST DANCE”上映会 #3104 JET CITY』

11/12(火)東京・渋谷クラブクアトロ

2024.07.10 ON SALE

DIGITAL ALBUM『LAST DANCE』

2024.09.25 ON SALE

ANALOG『Red Guitar and the Truth』

2024.09.25 ON SALE

ANALOG『BANG!』

2024.11.17 ON SALE

ANALOG『C.B.Jim』

2024.11.17 ON SALE

ANALOG『METAL MOON』

2025.01.29 ON SALE

ANALOG『幸せの鐘が鳴り響き 僕はただ悲しいふりをする』

2025.01.29 ON SALE

ANALOG『THE SIX』

2025.03.26 ON SALE

ANALOG『SKUNK』

2025.03.26 ON SALE

ANALOG『LOVE FLASH FEVER』

2025.05.28 ON SALE

ANALOG『ロメオの心臓』

2025.05.28 ON SALE

ANALOG『HARLEM JETS』

